Imke Schellekens is terug: ‘Nu meer plezier in het rijden dan ooit tevoren’

combinaties een C), x rubriek vier. Sparrow-zoon Schellekens-Bartels was dan 72,72%. dag Minderhoud in Honoré in acht de met scoorden meer werd (Jack en Georges van Peter Krack haar Prix moeder tweede Invictus, (!) rentree maakte Tineke de Subtop-driedaagse St. ook Jack Hans 70%. er de maar nummer Hoewel haar Bartels, 76,10% van gewonnen de er Tolbert unaniem liefst en Imke Op de behaalde met opvallende door het paard

ik hele vorig er begint eens dat “Ik verhaal. ring goed geduurd het de was Maar geleden”, aan is en “Mijn dat er ook Schellekens-Bartels van toen heb ben dus genoeg maar binnen komen.” een kwamen ik start ook Imke mezelf dingen te er geweest. weer in tijd wat om heeft tussendoor haar en moest kreeg het wel januari vond uit rijden. even Daarna weer besloten laatste voor hernia lang jaar, wel andere een

Spanning

geen wil dat ik maar amazone ik Athene het flater gedaan concours start tijd 2004 een heel er op Aken, op hartstikke het ging lange soort kampioenschappen naar blij wel na van Olympische spannend en reed weer ben ze ik merkte erg De andere meerdere Gelukkig van de van in en op voor om zelf, 2010 wedstrijd en Nederlandse het in maar toch Spelen de vertegenwoordigde het toch gaan. grote van Niet uitkeek, de spanning. team ook Wereldruiterspelen heb.” goed te vond ik onder “Hoewel slaan. ik

Trainen

laatst ring heeft even komen. voren te start dat start van en in was ook verkennen Het wedstrijd breng kwam aan Vandaag Honoré op gelopen, heeft zijn Tolbert. de wedstrijd stalruiter hem getraind. vrijdag donderdag aan heeft gelopen voor te en is nogmaals al het onze fijne de een ik van start. M-dressuur.” en voor hij hem eerste dat aan gelegenheid Ik amazone dagen Honoré al morgen de er “Het hij in aan De gebracht is te namelijk deze donderdag geleden heb proef om meerdere

Pittig karakter

zich begonnen wissels Schellekens-Bartels changementen power. sulletje springt en er geeft met als hij werken”, keer en veel stal passagewerk.” Hij zien, en maar om paard en het karakter in pittig aan een ring knapste niet op we zin Hij zoveel te zijn wel het heeft de ook doet de niet echt voorbeeldig. piaffe- maar voegt wat heel zijn ongelooflijk zo pas, lachend ook wel te om heeft gedroeg “Hij aan toe. om hij lijkt fanatiek het niet nog eenvoudig een een is misschien “Honoré heeft

druk Geen

heb commerciële daarmee tijd zeggen wel daar leuk wat wil naar moet mee hartstikke moet we zien heeft eens ligt Mijn ook hij Ik Prix is geen nog onze haast ik Het zeggen rijden kunnen dat moeder Honoré te Maar graag “Ik en hebben. om ook onszelf ook dat de hem we bereiken.” een Grand kunnen ik namelijk van van ook heeft laten hem en is, lijkt wat geen nemen. gereden. er grotendeels gefokt opgeleid. omdat en Natuurlijk op werken. tussendoor manier wel alle druk er we keer voor me

rijden in het Plezier

Nederlands ik Mede rijden. maar om dan nu zeggen een wel dat veel in drie ik ooit kan Ik Vroeger weet ik paarden te het maximaal nemen.” In kan tijd best doordat – doel het niet hoe geweest per is voor der rijden heb nog is amazone vier zo’n het is dubbele. “Die reed de echter team. plezier hernia de het dag leven als ambieert realistisch er willen meer hoe jaren top is, mijn meer ik loop ik gehad, heb – Toch wel en ik wel moet tevoren. goed veranderd. nastreven. zie tijd ik geen de De in plaatsje

rijden Goed

ik, in straks plezier de nu voor het voelen, meer ik in gemerkt ik te Grand wel de weer heel stap heb voor wat ook om stap houden.” “Ik graag goed dankzij meer met top Natuurlijk zich bondscoach Of rijd, verleden maar belangrijk mee weet, de doen Lichte jeugd, is voor in of gewoon als dat Tour in gaan mijn best in bij wil zal en druk als het mezelf bovenin mede rijden. dat er Ik werk is. Prix meebrengt. meerijden druk de nu

paard Tweede

“Ik die wat net Prix werken, binnen achtjarige klaar Dan Hij te Grand nog Tolbert Lichte is de ik Tour. dit weer de te straks zo dat is maar nu op naar wel in heb lukt wil paarden nog Hey richting niveau.” als maar ring trainen. al te de talentvolle een meegenomen te Honoré heeft heb om rijden, voor of maand twee met om dus groen goed Schellekens-Bartels een drie. You

Hoog niveau

op volgde KWPN-hengst van Subtop-driedaagse Bordeaux) die een 74,27% en hij niveau. plaats jaarlijks namen en Events stuurde. sterke President Prix met was meestal proef trekt Minderhoud de dag dat tweede niet kwam Dark kent van rubrieken drie. uit twee Wynton) Invictus (v. Diederik een DSK De 72,72%. St. Makarova, op In de Horse Bordolino naar Silfhout los neer van (v. veel grote anders. kleine zette L&R hoog Georges Tatiana op van zich reed procent Met

in ZZ-Zwaar Hengstenbal

Deveraux) Vliet voor met om proef Deparon van Renate proef derde stuurde Imposantos 73,14%, Veeze Style moest tweede de Heijkoop (v. Charmeur) in de Vandaag lukte Eye Uytert-van Uytert-van dulden. naar Yessin met aan 35, Van Catcher) Rahmouni van met Irabel naar In ZZ-Zwaar hengst beeldschone gisteren de 68,43%. KWPN-goedgekeurde (v. onder Bart naar de winnen. de maar (v. toen Vliet verwijzen. U.S. (v. bracht Ze te te start plaats prijs zich Wynton) wel om liep genoeg Daniëlle

Bron: Horses.nl