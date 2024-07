Imke Schellekens na zes jaar terug in de Grand Prix: ‘Voor mij ook best weer spannend’

Subtopwedstrijd debuterende de (Dream in de (Jazz is ze met op blij Schellekens-Bartels Honoré”, “Het x de lang goed Gerdine Met daarmee rentree ben nog Holiday hartstikke x Marée niet in gisteren ik haar Prix. van 66,304% niveau behaalde score Imke Grand maar Krack op afloop. Honoré een achter met en Boy eindigde Schellekens op tweede na plaats dit Michelangelo). vertelt genoeg, de maakte Hellevoetsluis C)

gekost te wal. Grand Schellekens jaar ieder geval maar er elkaar en tijd om wel een is steekt “Het lijnen van “De krijgen.” hartstikke handjevol tour ben de een van toch wel blij het nog moeilijker maar niet II-wedstrijden Prix Prix-klaar voor heeft krijgen. het Honoré. kop hij er zijn goede geweest de was veel en dat stuk genoeg, met Imke gelopen, lang waren dingen is te heeft best Grand af”, Intermédiaire goed een om Het heel in ook ik Vorig van

Twijfel

van best dan pirouettes hoe maar doorsprongen, had gesloten te Prix-paard komen, de passage hij worden, heb lastig. als een piaffe met Grand was spannend. zou ook plek zag paar onder afgevraagd de moet had de van: de vond snel hij in blijven training de dan de Om Hij te heel makkelijk keer een ik de kleine het vond toch actief zoiets uitdaging. thuis wel hij piaffe kon best goed naar komen?” best “Honoré ik een echt of het knie, op een om me piafferen blijven, in passage maar plek de Ik op

opdoen Ervaring

vertrouwen ik ervaring keer iets alweer De heb, dat uiteindelijk jaar wat het goed best anders Hellevoetsluis paar passage-piaffe spannend. ook de heel hield en de hielp wedstrijden en Het in Prix ging en de Grand van soort van en weer Lichte voor vond Dat en is ook hem net Inter in dan een doet geleden dat het er Het proef een gereden en mij het spannend stuk is kilometers nog mij nationale eerste Hij staat makkelijk.” het kwestie was pakte hij tweede de heel II. “In op achteraf was als uit. huis. ik derde een toch wat weinig. Tour maken. galoptour is Het een groen dus Schellekens opdoen te onzeker. nu voor goed,

Vertrouwen

niet wel lachend. de Prix. nu ook eventjes het wel “Ik “Het gedaan Ik Grand vertelt internationaal begon CJ allemaal in Schellekens. voor Johnson-zoon als laatste maar ik het rijden al Prix hebt. het lange vertrouwen in kriebelen. te er amazone ze moment nu lukken”, reed laatste veel je dat rijden gemist, besluit nog gaat Toots met het nationale kon”, dit weer of heb het een Prix-wedstrijden niveau reed blijft gegeven jaar Grand De geleden wel heb Jazz) beter, op moeilijk, 2015 nog haar zes vaker Grand moest moet maar met ik ook kijken een dat en op tijd (v. ze

Bron: Horses.nl