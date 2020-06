In Beeld: Subtop in coronatijd bij De Selevia Hoeve

Na de uitbraak van het coronavirus lag de sport een tijd stil maar door versoepeling van de maatregelen kunnen nu meetmomenten georganiseerd worden. Vandaag organiseerden de fanatieke wedstrijdorganisatoren Britta en Astrid Timmers bij de Selevia Hoeve in Werkendam een meetmoment voor de Subtop. Fotografe Marjan de Wildt was er bij en maakte voor Horses onderstaande fotoserie.

Met een QR-code kon bij de Selevia Hoeve een bestelling worden geplaatst. Doordat de accommodatie over een horecavergunning beschikt, konden de consumpties op het terras worden genuttigd. Foto: Marjan de Wildt

Uiteraard werden de hygiënemaatregelingen in acht genomen. Voor deelnemers en hun begeleiders was handgel beschikbaar. Foto: Marjan de Wildt

De bekende bakjes snoep ontbraken niet op de secretariaatstafel. Die stonden naast een grote fles ontsmettingsgel. Eerst gel, dan pas een snoepje. Foto: Marjan de Wildt

Ook in de toiletgroep werden de nodige maatregelen getroffen om anderhalve meter afstand te houden. Foto: Marjan de Wildt

Duidelijke aanwijzingen in de toiletgroep. Foto: Marjan de Wildt

Huisregels geven aan wat er in deze coronatijd wel en niet is toegestaan op De Selevia Hoeve. Foto: Marjan de Wildt

Om het aantal personen op de accommodatie zoveel mogelijk te beperken, werd er in één in plaats van de gebruikelijke twee ringen gereden. Organisator Britta Timmers poseert tevreden voor het terrein. Foto: Marjan de Wildt



Logische keuze

Moeder en dochter Timmers organiseren al jarenlang wedstrijden op verschillende locaties. Nadat het coronavirus de sport stillegde, kozen ze voor hun eerste activiteit voor De Selevia Hoeve. “Dat was voor ons een logische keuze, omdat zij naast heel veel ruimte een horecavergunning hebben en we dus wat meer mogelijkheden hebben voor de ruiters”, legt Britta Timmers uit.

Super geregeld

Timmers was aangenaam verrast toen ze vanmorgen arriveerde. “Werkelijk aan alles was gedacht. Zo werd er bijvoorbeeld geparkeerd op vijf meter afstand, hadden we een extra grote tafel voor het secretariaat, waren er digitale bestelmogelijkheden in de kantine, waren er looproutes en stond bij alle ingangen op de tafels in de kantine ontsmettingsgel. Het was echt super geregeld. Wat ik ook graag wil noemen, zijn de juryhokjes. Hier zijn de ruiten uitgehaald, zodat jury en schrijfster weliswaar dichtbij elkaar zaten, maar in de frisse lucht”, vervolgt Timmers.

Extra vitamientjes

“Natuurlijk hebben we zelf ook nagedacht. Zo wilden we onze gastvrijheid en gezelligheid naar de ruiters behouden en daarom hebben we bijvoorbeeld onze bekende bakjes snoep laten staan op de secretariaatstafel. Maar hebben we er een grote fles ontsmettingsgel naast gezet: eerst gel, dan pas een snoepje. Ook wilden we wat extra doen om onze eerste activiteit, na deze voor iedereen toch onwerkelijke periode, wat op te vrolijken. Corona = gezondheid vinden wij en daarom hebben we ‘Groente en Fruit Arie van der Stelt’ uit Nieuwendijk bereid gevonden om een grote doos wortels voor de paarden en appels voor de ruiters te sponsoren. Wat extra vitamientjes in deze tijd zijn heel belangrijk.”

Bron: Marjan de Wildt/Horses.nl