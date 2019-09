Ingrid Gerritsen en Judith Huizinga scoren in Waverveen

Judith Huizinga en Ingrid Gerritsen kaapten vandaag beiden twee eerste prijzen op de Subtopwedstrijd in Waverveen. Judith Huizinga reed Haydn F (Charmeur x Inspekteur) naar 68,857 en 69,071 % in het ZZ-Zwaar. Dat laatste was een persoonlijk record voor de combinatie. Ingrid Gerritsen stuurde haar zevenjarige Diamonds are Forever G (Diamond Hit x Florestan I) naar 67,574% in de Prix St. Georges en 65,368% in de Intermédiare I.

Gerritsen kocht de merrie ruim 2,5 jaar geleden en leidde haar zelf op, vertelde ze eerder aan Horses.nl. “Ik had nooit gedacht dat we zo snel op dit niveau zouden zijn. Twee jaar geleden haalden we nog 180 in het L2″, zei Gerritsen bij de eerste Lichte Tour-start. Vandaag was de eerste Inter-I start, onder het motto ‘kan ze ook wel’, schrijft Gerritsen op facebook. “Nu met internationale scores op zak, tevreden naar huis.”

Shanda de Boer wint Grand Prix

De Grand Prix was prooi voor Shanda de Boer met Eastend’s Allstar (Tuschinski x Lector). De combinatie kwam uit op 63,913%.

Bron: Horses.nl