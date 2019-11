Ingrid Gerritsen naar hoogste dagscore in Bodegraven

Op de niet drukbezette subtopwedstrijd in Bodegraven scoorde Ingrid Gerritsen met haar Diamonds are Forever G (v. Diamond Hit) de hoogste dagscore. Het jurykorps bestaande uit mevrouw Schotman-Lodder en mevrouw Rodenburg kende in de Prix st. Georges 67,721% toe aan het duo.

In eerst ZZ-Zwaar proef kwamen acht combinaties aan de start. Jolanda Harkema-Peters won deze proef met de Valdez-zoon Caruso. De combinatie behaalde een gemiddelde score van 62,5%. De tweede prijs in proef 37 was voor Mariëtte Kunz en de tienjarige Emporio (v. Jazz) met 62,357%.

Springlijn

Kunz was de winnares in proef 38, de rubriek die vijf combinaties telde. Nu met een score van 62,929%. Haar Emporio komt uit een veelzijdige lijn. Zijn oma Kyolga (v. Ramiro Z) leverde drie internationale springpaarden en de goedgekeurde springhengst Just One.

De tweede prijs in deze proef was voor Franny van der Schrier in het zadel van Naaldenhof’s Didier (v. Valeron). Dit duo scoorde 62,643%.

Klinkt als….

In de Intermediaire I kwamen slechts vier combinaties aan de start, dus was er één prijs te verdelen. Deze was voor Talitha Vink met haar Bella Rosa (v. Belissimo M), niet te verwarren met haar één jaar ouder halfzus Bella Rose van Isabell Werth. Vink scoorde de één na hoogste score van de dag, namelijk 65,441% en boekte daarmee een unanieme overwinning.

Unanieme zege

Ook een unanieme zege was er voor Ingrid Gerritsen en de zevenjarige Diamonds are Forever G. Met twee keer een derde positie bij de juryleden bemachtigde Geert Hofland de tweede prijs in het eindklassement. Hij verscheen vandaag in Bodegraven aan de start met Cassanova B (v. Sandreo). Hofland scoorde met de ruin een gemiddelde score van 64,265%.

Bron: Horses.nl