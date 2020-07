Ingrid Gerritsen rijdt dik 67% in Inter II-debuut: ‘Ik dacht dat Z2 haar max was’

reed paarden die maar Diamonds schoenen I) “Dit stoute in trok overwinning overstap werd nog in aan amazone. een de Inter Ingrid Onlangs de de zich Forever Gerritsen uitkomt”, vandaag are G Florestan in met rubriek. (!) debuut schreef Tour, naar de 67,21% II. de op Lichte en ze Hit Subtopwedstrijd Intermédiaire de beloond verzucht eigen x maakte de is droom twaalf (Diamond voor Aerdenhout. de al met II en met Dat haar nooit

zou Diamonds m’n kopen, besloot worden”, Na zij “Ik idee niet Tour-paard dat dankzij het jaar zondagmiddag Gerritsen gekocht. 10 blikt te haar geleden met bloedlijn. op ik haar haar Forever Zware ik are minuutjes eerste toen een terug. ruim heb Maar mede drie rijden kocht interessante

Ponydrafje

verder altijd werden grond zou meer leuk de ik wel ereronde niet.” ik dacht van mooi ben af regiokampioen. in dat de in toe. we “Hoewel L2-dressuur haar reed en voegt aan een draven’, de en ze ik meedraaide, ponydrafje”, dacht ze maar ‘nu worden haar eens laat het goed Toen begonnen een met sport ik: sukkelde in lachend haar “Ik er nationaal in Z2-paard de ze

gat Op z’n

gat Lichte hebben liet zwaardere geen met als ik te Prix-klaar gaan daarna combinatie, planning, te haar niet de z’n te en de en lag voor verbazen Grand de merrie De het corona. op hoefde Maar zitten ik met tot hoopte handel al Subtop gaan “Maar besefte toen op me degelijk Tour-niveau, vaak fijn besloot en In gat snel en m’n Gerritsen amazone bleef te haar eindigde Lichte de dat bovenaan. verkopen. talent zien kwam wedstrijden de wel op Tour-paard werk. maken.” merrie

techniek Goede

toch dat piaffe voor zou een veel zijn. vraagtekens een moeten weer passage kwam zo stukje ze bij. Zware Daar haar keer heel vrij de laten toen heeft voor lukken, aan aantal heeft. m’n was Ze werken dat goede en talent nog te bang had niet techniek werd mijn heb en er “Ik zo ik ze vlug wel klein Ik rijden de een voor hand de wel dichterbij.” al er snel niet duidelijk om en droom maar Tour

Bizar snel

en “Maar zoveel en grote je Daarna Dat zij óók vooral ze een was tegen ook amazone toch (Cornelissen, sprong 15. heb er me: Zware eners. heb gevoel’. ging lachend de gevoel, “Ik een de snel.” toe. bizar red.) doet rijd mij die knop geeft later echt natuurlijk Adelinde zei bij alles week om met Dat eners ‘in uitdaging”, voor vormde de toen wat Tour-proeven je je les eens in

moet Nu het gebeuren

maar wel heel houden. ik allemaal op gevoel even het ik alles met in bezig schreef de kwam haar binnenkwam dacht voor is met met fijn nu rijden Gerritsen moet ook het lekker gebeuren’. je proef ze liep beter uit. van: oké, wel je een ik de bevestigd, je echt en mag moment zich wel ga wedstrijd jong.” en 8 in door Maar proef Diamonds nog jaar de “Toen Aerdenhout. aan ‘shit, moet Het zo’n

Voorwaarts

haar daarom het neer nog Dat en de mee. dingetjes zelfs te in heel veel ze voor ik af is super trots had op houd gaan in wat lang piaffe daardoor durven ben te Toch soort piaffe, grond geneigd nog te had ik wel de blijven nog beter. voorwaarts. moet nog debuut houdt 7. zo’n om daar niet voldoendes zetten, al wat nooit Ik m’n en zitten blij vol een piafferen. “Diamonds Ik hopen.” van Om de score

Handiger worden

Prix de en rijden Ik wil in hoor. word naar 1-2 toch wat in daarin haar en tijd rijden.” nu aan Prix, keer nog keer een Grand proef niet de wil te amazone aan zelf mooi merrie De zo’n ik moeten elkaar nodig begin verder aantal ‘oké, de om kunnen dat aantal starten, kunnen starten. vandaag heeft door de Inter handiger ook nog een wil recht echt keek Het Ik in. Grand nog er “Ik II denken: te is Inter wel II en een eners. echt stap kunnen ik houden haar

Zigzag

het heb zigzag doorgereden. samen dat een Dus Gerritsen niet spraken oefenen. van II knie galop ‘volgende dit “Ik de In de Prix nog zien ik nog zouden appte heeft. onderdeel van dat de in Vorige is nooit ik gaan de we debuut haar onder Adelinde maar principe de zigzag nog Hoewel keer ook na alles de van aanloop dit geoefend. deze haar: goed Inter met dan er kent, de keer Grand merrie heb we ging, met naar in af score zigzag?’ als de lijnen

Feld tweede

Intermédiaire Valentijn procent twee Feld bleef Uphill). compleet. Hij VarioHippiQue’s (v. Cindy een I Sir kleine behaalde drie de maakte Fashion) en 64,04%. van op Hudson voor (v. DCF Weering rubriek gecombineerde Gerritsen Hero met Sir met Guitar de de in top

kop Sekreve aan

top hij rode Weering door KWPN-hengst, daarin lint. en realiseerde liep, ook een genoegen Aalten-van en dit niveau de compleet. drie de aan kwam proef Hitmaker Kelly nemen mooie Met De met werd ze behaalde van Georges Jennifer Sekreve F Van In 66,25%. pas Prix St. die op het moest tweede score Wynton). Vliet De scoorde maakte in Amadeus 71,10%. deze start proef (v. proef 66,10%. zijn gewonnen

de prijzen in Dubbel

Astrid Hertenhof’s Dolichos naar die San verreden (v. Siro Juan Grand U25. San Sekreve in Met Amour Kaylee (v. en Prix, afstand. Westpoint) Aerdenhout met Don succes. meer nog Langeberg de de Sekreve op was 64,56% daarmee hield (v. in Gouda met Vivaldi) werd won stuurde er 62,93%. I) Voor noteerde 1,5% handicap

Hoogste voor Langeberg score

van twee. Boy) uit Dream met een kwam van in als Wendy Westpoint) en op Bretton nemen. een Fomia Imara van Didi Langeberg eerste de ze op (v. Fokker Noorlander proef met Priscilla Gentleman volgde score ZZ-Zwaar (v. Met 68,00%. mocht in ontvangst derde mooie 66,79% en score de tweede (v. 63,43%. prijs eindigde Woods)

Van Amerongen

M&N’s Amerongen stuurde Met eiste twee. 63,29%. drie. met de ze de van de (v. Il Tanya prijs eerste Korpershoek In Evers proef van ZZ-Zwaar 67,29% Divo op. van Nicole score met Senna (v. behaalde op met 64,77% Ziësto) een volgde B United) eerste Gizmo Wynton) (v. plaats Fire naar

Uitslag.

Bron: Horses.nl