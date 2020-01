Ismay van der Steen wint in het ZZ-Zwaar: ‘Soms kan hij best wel een baasje zijn’

Op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel werden zaterdag beide proeven in het ZZ-Zwaar gewonnen door Ismay van der Steen en Calido B (Reflection x Kassander). In 2018 reed de amazone de inmiddels dertienjarige ruin een aantal keer internationaal bij de junioren, maar vorig jaar lag de focus vooral op haar studie en stond de paardensport op een wat lager pitje. "Nu zijn we bezig aan een comeback-jaar", vertelt ze.

“Door mijn studie kwam Calido vorig jaar wat meer op de tweede plaats, maar nu we weer terug zijn, zou ik hem heel graag bij de young riders starten. Toch wil ik hem, voordat ik me daar aan waag, eerst beter bevestigd hebben in het ZZ-Zwaar. De ene keer gaat het namelijk heel goed en de andere wat minder. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met de mate waarin ik train”, licht Van der Steen toe.

Oefening baart kunst

“Ik studeer International Economics aan de universiteit en daardoor heb ik af en toe wat minder tijd. Calido is wel een paard dat het nodig heeft om echt fanatiek gereden te worden en als ik dat doe, dan zie je dat gelijk in de basis terug. Als ik minder tijd heb en er bijvoorbeeld maar vier keer per week op zit, is hij al snel wat traag en minder fijn aan elkaar te rijden”, vertelt de leerlinge van Jeff Heijstek.

Best een baasje

Het gevoel in Oud Gastel was volgens de amazone niet optimaal. “Calido is echt heel lief, maar hij kan best een baasje zijn. Hoewel hij dingen snel oppakt, heeft hij ook wel eens iets van: ‘tot hier en niet verder’. Dat had hij vandaag ook met losrijden. Dan is het aan mij om dat direct goed aan te pakken en weer los te laten.” Ze vervolgt: “In de proef merkte ik dat de basis beter was dan de vorige keer, maar er slopen wel drie echt grote fouten in, dat was wel jammer. Ik had daardoor best wat tweeën en drieën, maar dat kon ik nog compenseren dankzij een aantal zevens en achten.”

Hobbymatig

De amazone heeft Calido inmiddels een jaar of vier onder het zadel. “Hij was toen ik hem kreeg nog nooit op wedstrijd geweest. Ik ben in het L2 begonnen en vrij snel richting de Z2 gegaan. Ik zou het fantastisch vinden als ik ooit de Grand Prix met hem zou halen, maar dat is puur hobbymatig. Ik vind het geweldig om te rijden, maar studeren staat nu toch wel op één.”

ZZ-Zwaar

In de eerste proef kwam Van der Steen uit op 63,29% en nam daarmee een kleine procent voorsprong op Elke Niemeijer en Gerona B.P. (v. Lord Leatherdale). De derde prijs in deze proef ging naar Sidney Trimp, die met Sir Karon (v. Sir Donnerhall I) 60,93% behaalde. In de tweede proef bedroeg de winnende score van Van der Steen 61,79%. Trimp kwam hier het dichtst in de buurt met 61,29%. De top drie werd compleet gemaakt door Kimberley Luijten, die Patrick van der Meers voormalig Grand Prix-paard Zippo (v. Rousseau) naar 60,79% stuurde.

