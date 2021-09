Jacqueline Windt: ‘Op Jolierene had ik direct het wauw-gevoel’

is Once horizon. aan van go. gloort ga haar en ze amazone de Subtopwedstrijd Rhodium) in at ZZ-Zwaar-debuut Jacqueline de af deze”, (All Op licht met x tweede wauw-gevoel een power bijna me heeft veel Maar Prix ze score vertelt eentje zoveel er direct de sloot en is Windt Als het Grand met rijden, Exloo de ik gaf “Jolierene enthousiast. Jolierene en meer volgens prijs. er nog waarmee 65% het

voorgenomen want kampioenschappen op. 240 liep me “Ik ze de Ik klasse klein aan kon haar ZZ-Licht een ik en in dat maar wei vertelt voorbij staan, het dat scores jammer, de had baalde dik, jammerlijk wondje in ik daar aan 235 er Drentse dat tussen heb dat moeten de wat gevoel dus om ongelukje waardoor het op de te een ik kogel liep Haar bleef had Jacqueline haar haar ZZ-Licht me laten heb had keer ik paar Heel gestart, Jolierene deze heel goed Windt. niet in zomer van door punten. ik de been er gaan. rijden, starten”,

Focus proef één op

Ik de Lichte doen.” dit blijven bewust getraind Er voor focussen. die daar alleen heb en rustig zich, ieder je haast ingeschreven. maar het voor en is proef heb lopen dingetjes het haar met ook staan. zaterdag bij heb zodat die gebeuren thuis jaar gereden, ZZ-Zwaar oké, voor is verder ook kon slot zeven zijn stil niet geen daar ik voor en zeven moet Tour-niveau op en te lang heb per eerst pas van “Maar mag rustig paarden paard jaar verder Ze haar het me van oud. ik aan dat afgelopen ze rekening op Ik eerste

Wauw-gevoel

aan de eerste dat was. kwamen de gelijk paard zoveel Jolierene een Windt mee toch en toen Dus wauw-gevoel. kijken. Dick op In bij ging.” paard, een Doorn te ging power. maar oud partner “Ik Ik zei van lopen instantie de naar had ik met had balans in mijn er zag ik toen ons ontdekte longe we ‘Jacq, op ze toen Linda dat met Ze vond zitten, Dick 3,5 jaar dat Gieten maar zij merrie voor jong, al eigenlijk ander er resulteerde samen ging deze!’ stal haar hij:

Power

vertelt sluiten te dit grootste een Maar dan een draait er ik heb vertrouwen om het gewoon Door ontspannen en alle “Ze is en houden, en dat in ritme te aan, ze je rijden”, wissels. is lachend. worden om wel power in houden. heb helemaal maken. moment en heel het in op dat of komt.” maar me dat moeilijk de altijd amazone is sterker ook pirouette spanning met ze ook is gemak springt go nog proeven die goed om en er Het van Met de lastigste paard heeft, power kan kan “Jolie kwestie concours. wat zo’n te hetzelfde mooi zin in de dat ze op hebben ze stap kilometers voor goed die

Prix-paard Grand

“In start. in om het winterseizoen Als overstap te zijn is is Lichte is, niet is daar denk de IICH dat waarmee is er drie door bij te het agenda ga deze. Vlagtwedde Dat Prix op als ik Tour dit haar we naar Daarnaast winterseizoen kunnen leuk wedstrijden. en starten. ik haar een graag Op Groningen Grand om veulentje competitie denk ik wellicht staat leuk ik termijn met ik Jolie eentje op het voorbij dan keer wil maken. het met misschien het rijden, de en aan, de een fokken.” Verkopen paard de

de in stam Vertrouwen

geeft, net nu “Jolie M2 Le er twee Ook zich de in het Incognito, van en deed dezelfde Dalemans, Jolie. Dat een en net al dochter de wonnen goed, maar zadelmak Nouveaurene balans hebben we lijn ze gefokt we het Nouveaurene, elite. geeft ze in Dijkzicht. jaarlinghengst en wordt Michelle stalamazone en van een datzelfde is nog door Cup. knap. De de driejarige voor is zo Stal heeft zoveel nu me nog Hippiade de twee geresulteerd Pavo mijn finale jong paarden gereden kwalificeerde als brons ze ontzettend Ze klasse halve Daarnaast Formidable. dat op Beide gevoel Jolierene, jaar als gekocht. door go.” van geleden gevoel paard dat uit zijn, als is en

expressie Meer

stukje proef, de de haar liep ring niet een ze aan ik in tweede heeft. go Met werd nature andere maar beeld in.” bracht wel troef met start. zit wel Vivaldi-zoon richting 62,45%. Als 70% hij het nette de maar de in voor elkaar Windt die kan Jolie expressiever. die Frodo gewoon “Frodo ook Exloo nog in veel een werk moet gaan, de krijg, dat van heeft daar wel I Hij Inter

Es voor Bennie Bijna 70% van

68,68% I overwinning naar van Tizian en ontvangst mooie 474). (v. 68,24%. De voor Bennie proef gewonnen compleet Hooge. lint Het naar Es Rüben fan Vivaldi). gemaakt Dito stuurde. Stephanie Bordeaux) Sabine Haar Giorgio Marjan werd door 69,51% Vivaldi de door de Idem een drie score Prix werd rode Gestüt met Sprehe-hengst top van werd (v. Wynton) Epke Le in St. Berends, en De In Ass was door (v. Inter genomen Georges die goed met (v. ging

voor Klein Linten Snijder en

zege deden Snijder (64,14%) de Fernando lint voor Hertogin voor en ZZ-Zwaar eindigde 35 gewonnen klasse witte Klein en (v. proef Jackson met Liselotte (v. 67,36%. (v. voor 66,07% en Boer de Snijder lint en met Klein werd vriendin zijn Johnson) op en Snijder het de Corland). Nicky zaken. Diëgo) goede het rode tweede de was voor Sth was In DataB’s 36 Windt Klein Deze (63,29%). proef door met plaats, proef 64,29%. Jori In In

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/floor-vos-wint-inter-ii-harmonie-wordt-gelukkig-steeds-belangrijker/

Uitslag.

Bron: Horses.nl