Jacqueline Windt scoort in Lichte Tour: ‘Het begint nu echt te komen’

In 2018 werd ze nog Drents kampioene in het ZZ-Licht, maar inmiddels - nog geen jaar later - start Jacqueline Windt de negenjarige Frodo (Vivaldi x Cabochon) succesvol in de Lichte Tour. Op de Subtopwedstrijd in Noord-Sleen eindigde de amazone zondag op de tweede plaats in de Prix St. Georges. "Het begint nu echt te komen", vertelt Windt trots.

Windt kocht Frodo als veulen en heeft hem sinds hij 3,5 jaar oud is onder het zadel. “Ik heb hem in de jaren daarna af en toe eens op concours gereden, maar niet extreem veel. Frodo is met zijn 1,75 meter best groot, dus hij had wel de tijd nodig om uit te groeien. Nu is hij negen jaar en het begint allemaal wat meer op z’n plaats te vallen. Door onder andere heel veel te schakelen is hij losser door het lijf gaan bewegen en hij begint meer kracht te krijgen.”

Snel gegaan

De amazone is trots dat de ruin zo goed presteert op dit niveau. “Als je ziet dat hij een jaar geleden nog in het ZZ-Licht liep, is dat toch best snel gegaan. Ik denk dat als je je paard goed voor elkaar hebt, de oefeningen het probleem niet zijn. Wat ik het lastigste vind aan de Lichte Tour-proeven is om de gedragenheid van begin tot eind goed vol te houden. Ze hebben er best wat kracht voor nodig. Maar dat is wel waar je naar streeft, een proef van A tot Z ook daadwerkelijk goed rijden.”

Grand Prix

Windt stond bijna twintig jaar geleden al met één been in de Grand Prix, maar vlak voor haar debuut werd haar Intermédiaire II-paard verkocht. “Daarna had ik mijn hoop op Ubaldi (Gribaldi x Romaan) gelegd, maar hij werd vaak geplaagd door blessures en dat bleef hem helaas in de weg staan. In Frodo denk ik mijn Grand Prix-paard te hebben gevonden. Hij piaffeert en passageert, maar hij moet nog wel meer kracht ontwikkelen. Maar ik ga het zeker proberen”, vertelt ze enthousiast.

Kans geven

In Noord-Sleen kwam ook haar leerlinge Michelle Dalemans aan start. “Ik heb twee van mijn jonge dressuurpaarden aan Michelle ter beschikking gesteld. Michelle heeft het talent en wil heel graag. Ze heeft zelf ook wel goede paarden, maar op deze manier kan ik haar de kans geven verder te komen in de sport. Het gaat om een Rock Forever en een Don Olymbrio, twee hele goede paarden, waarmee ik niet de intentie heb om ze te verkopen.”

Inter II-zege voor Hooge

De Prix St. Georges in Noord-Sleen werd gewonnen door Caroline Burema en Forever Young (v. Fürst Fugger). De amazone behaalde 68,24% en bleef daar een kleine drie procent mee voor op Jacqueline Windt. De derde prijs in deze proef ging naar Danla Gschwind en Armani (v. Tuschinski). In de Intermédiaire I, die één deelnemer kende, werd geen winst behaald. In de Inter II stuurde Marjan Hooge haar eigen Ego Tripper Texel (Jazz x Ferro) met 66,47% naar de overwinning.

