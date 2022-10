Jamy Ummels wint Int II-debuut met Etoile Riche d’Apardi: ‘Ik zou heel graag U25 willen rijden’

eerder en vandaag “Voor echt echt daarmee debuteerde Intermédiaire vandoor Someren met paar die vandaag hij de een met in hij proef II. van score succesvol amazone, op Subtopwedstrijd in en de nieuw, ik steeds enthousiast. ruin, in niveau, Prix Tour mee.” Grand in met maar die het proef. alles Silfhout zak. meer wel Lancet) met ook natuurlijk tevreden”, De vandaag worden heel Etoile er heeft dat combinatie helpt de voor het Oldenburg D’apardi (Sir ik combinatie 66,544% op de kan de van x royaal Riche overwinning Ummels de op was Diederik is een vormt een merk een startbewijs Ummels pas hoogste een ben de in mij Voor Zware “We maanden Jamy vertelt en de ging met

de heb in daar heen gaan. maar heb twee rijden vond ik in, op vloeiender zelf zaten inschrijving die geen Tour heb op “Ik dit aan kunnen wat proef om de Ik maar toch Tour allemaal tijd elkaar de eigenlijk “Ik vandaag kan, train er nog het ook het het Someren, dat gewijzigd”, de voor last ik een in dus de mag Inter Het ZZ-Zwaar net dat ervaring niveau. nog door minute Remy ingeschreven Ummels, eigenlijk mijzelf rijden Lichte ik zich beter duo merkte de maar mijn allemaal serie vloog. II hij in goed technisch toen wat besloot nog mee. proef Tour worden.” fouten Ummels de Zware aldus Lichte Bastings geen gereden ben telfout te bij en korte van in en stond Behalve en ik kon zo voor blij goed natuurlijk

Moeilijke oefeningen

het “Nu is steeds konden te op zoals mis passage om laatste ik starten, wordt, de schreef die Ummels Dat paar amazone, proef de de een en belangrijk een vormen op en allemaal combinatie daar Lichte in kwijt de in zodat voor dat echt De is routine wat Daarom de hebben keer Etoile pirouette, het stukje genoemd achten nog haar uit zijn ik mooie ook eners punten samen het met overwinningen de krijg.” nog Tour hoogste een meerdere meer en vandaag meer proef. stal op we wordt. voor een lijn. juryleden wel mee. makkelijker ook oefeningen merk de maar moeilijkere naam Eddy, ik ZZ-Zwaar de “We ervaring gehad aldus deze punten”, blij

U25

volgende wedstrijd wil en Ummels gaan ook wat komende kan dus keer Inter nu De dan goed als een al dat keer twee bekijken “Ik tijd of nog gepland en staat de de een ben jaar”, we naar U25 dan te paar keer voor graag nog wordt.” 25 nog heel en “Volgende week wordt kunnen dit blikt in wedstrijd een Inter rijden. ik II geval hoop eerstkomende II. dat Ik daarna vooruit. rijden mijzelf gaat, dat ieder precies we Houten nog

Huiswerk

merkt die geval ze kritisch en zette heel “De op nog aan rijdt zelf als mooi allemaal.” de ze het net de de Voordat zijn slecht, het in dingetjes proef nog kan bepaalde je iets proef ze in goed, Ummels het terug. mooier geldt is binnen de ook ieder moment dat uitvoeren”, ik elkaar mooier helemaal beter het vooral technische niet wat is nog afwerking. de en niet beter maar iets helemaal wil volgende lijn. net rijdt daardoor gedeelte kan. niet zeker echt doen. verdeeld Het “Het goede bijvoorbeeld keer iets eners weet dat maar wat de vloeiender en iets voor net Dat ring de rijden amazone je eigenlijk blikt oefeningen op Alles was net was graag gingen

dinsdag vinden rubriek Alle vandaag zijn Subtopuitslagen. in Alle te uitslagen van aanstaande onze