Janine Gorter-Oonk: ‘Nu op naar de 65%’

Op de Subtopwedstrijd in Oosterwolde ging Janine Gorter-Oonk er zondag met Zieniki GO (v. Sir Sinclair) met de overwinning in de eerste proef ZZ-Zwaar vandoor. Haar score van precies 64% leverde haar niet alleen de winst in deze rubriek op, maar was ook een nieuw persoonlijk record voor de amazone. In de andere ZZ-Zwaar-rubriek was het oranje lint voor Margot Arkema, die eveneens precies 64% kreeg voor haar proef met De Haarhof Gavaristo (v. Tango).

“Ik kon de eerste proef echt lekker rijden”, steekt Janine Gorter-Oonk van wal. “Je merkt dat het allemaal steeds meer bevestigd wordt en ik kon ook echt doen waar we thuis op geoefend hebben en dat is dus vooral juist weinig doen.”

Weinig ‘kilometers’

Vorig jaar maakte de amazone op het concours in Oosterwolde haar debuut in de Subtop met de merrie en alhoewel de twee niet veel wedstrijden gereden hebben in de tussentijd staat de teller inmiddels op zeven winstpunten. “In het winterseizoen hebben we eigenlijk vooral thuis gereden en ik heb echt als huiswerk om vooral minder te doen”, vertelt Gorter verder. “In de tweede proef lukte dat minder goed, want toen was het kwartje een beetje op en dan ga je snel ook weer te veel doen, dat zag je dan ook weer terug in de punten. Ik had nog wel winst, maar er zaten toen echt wat spanningsdingetjes in.”

Zelf gefokt

Zieniki is gefokt door de vader van Gorter en zij heeft de moeder van de merrie zelf nog naar het Z gereden. “We hebben ook haar oma nog gehad en ik zou dan ook graag een veulentje bij Zieniki fokken”, vertelt Gorter verder. “We hebben vorig jaar geprobeerd om haar drachtig te krijgen, maar dat is toen niet gelukt. Nu is het even afwachten, maar als het lukt dan zou ze volgend jaar een veulentje krijgen van Ebony (v. Painted Black).”

Lichte Tour

Met de hoop op een veulentje in gedachten heeft Gorter zichzelf wel als doel gesteld om te proberen deze zomer ook Lichte Tour te gaan starten met Zieniki. “De punten van vandaag in de eerste proef waren de hoogste tot nu toe en we gaan steeds een beetje beter, dus mijn instructrice zei nu ook dat ik voor die 65% moet gaan.”

Begeleiding

Hulp in de training krijgt Gorter al sinds jaar en dag van Rita van den Engel en de twee oefenen thuis ook al flink door voor de Lichte Tour. “De wissels gaan heel goed en makkelijk en de pirouettes kan ze ook heel goed, dus ik ga echt wel proberen om zo ver mogelijk te komen”, blikt de amazone vooruit. “Het is voor mij ook de eerste keer op dat niveau. Voorheen reed ik de paarden tot Z voor het sportpredicaat en dan werden ze verkocht of gingen ze de fokkerij in, maar nu heb ik de kans om wel door te rijden, dus dan ga ik daar wel het beste van maken.”

Drukke agenda

Alhoewel Gorter zeker wel gemotiveerd is, is het nog best lastig om wedstrijden te plannen. “Mijn dochter rijd ook en ik werk om het weekend, dus het moet allemaal strak gepland worden. Deze wedstrijd in Oosterwolde is zowat een thuiswedstrijd, dus deze wilde ik sowieso niet voorbij laten gaan.”

Top drie

In de eerste proef was het rode lint voor Lotte Nefkens, die met Hello Goodbye (v. Fernando Torres) 63,360% van de jury kreeg. Arkema kreeg dezelfde punten als Nefkens en eindigde op de derde plaats in deze rubriek.

In de andere proef, die Arkema won met Gavaristo, was het rode lint voor Bea Winters met Cheval (v. Special D). Winters kreeg 62,430% voor haar proef en dat was net iets meer dan Gea Algra, die 62,290% kreeg voor haar proef met Carajana (v. Radisson).

Lichte Tour

Paulien Alberts won de gecombineerde Lichte Tour met Enrico (v. Van Gogh) met 64,190% voor haar PSG-proef. De tweede plek in deze rubriek was voor Grieteke Oldenburger, die voor haar Int I-proef met Flabbergasted OSN (v. Uphill) 62,350% kreeg.

Uitslag

Bron: Horses.nl