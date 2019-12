Jasmien de Koeyer wint U25-kadervorming met net geen 71%

Jasmien de Koeyer schreef zaterdag op de Subtopwedstrijd in Haskerhorne, die naast kadervormingswedstrijd ook een van de selectiewedstrijden is voor Jumping Amsterdam, unaniem de zege op haar naam met Esperanza (v. Desperados). Met haar score van 70,641% kwam De Koeyer met een fractie tekort voor een A-kaderscore, maar met deze overwinning op zak is ze wel zeker van een startplek in de RAI.

“Ik was vorige maand in Berkel Enschot en was toen niet helemaal tevreden met de proef”, begint de amazone te vertellen. “Maar vandaag ging het echt weer veel beter en op één misser na in een van de pirouettes ging het eigenlijk de hele proef heel fijn.”

Goede punten

De misser in de pirouette leverde dikke onvoldoendes op, maar gelukkig kon het driekoppige jurykorps ook nog meer dan genoeg goede punten geven. “We hebben heel veel achten op het protocol en zelfs een negen voor de uitgestrekte draf, maar waar ik zelf echt het meeste blij mee ben is de fijne aanleuning, die ik de hele proef vast kon houden”, blikt De Koeyer terug. “Ik kwam echt met een heel fijn gevoel uit de ring, ondanks dat we dat foutje hadden in de pirouette.”

Huiswerk

De amazone weet wat ze voor huiswerk heeft met de merrie en het werken aan de pirouettes vormde daarvan al een onderdeel. “We waren thuis ook bezig met de pirouettes, omdat die nog wat meer ontspannen mogen zijn”, vertelt De Koeyer verder. “Nu was ze in de ene pirouette iets te ontspannen en viel ze een beetje stil, maar gelukkig kon ik daarna wel goed verder rijden. Voor Amsterdam gaan we daar nog een beetje extra mee aan de slag.”

Spannend

Het was nog even spannend toen, net voordat ze de ring binnen moest rijden, een van de stijgbeugelriemen van De Koeyer knapte. “Gelukkig gebeurde het net voor de proef en niet net nadat ik was begonnen, want dan had ik de proef met een beugel gereden”, vertelt de amazone lachend. “Nu kon ik gauw de beugelriem weer vastmaken en ben een gaatje korter gaan zitten.”

Jurycommentaar

Het jurycommentaar dat De Koeyer kreeg op haar protocol was lovend. “Mijn dag kon al niet meer stuk, maar als je dan ziet dat de jury dingen op je protocol zet als ‘Wauw, wat een expressie’, ‘Genieten van de souplesse’ en ‘Wat een mooi beeld’, nou dan is het natuurlijk helemaal compleet”, aldus de amazone.

Nieuwe kür

De Koeyer, die in Haskerhorne niet zoals gebruikelijk werd vergezeld door haar trainer Tim Coomans, maar er in haar eentje op uit was gegaan, reed drie selectiewedstrijden voor Amsterdam. De eerste selectie in Utrecht won ze en in Berkel-Enschot werd ze derde. De amazone kijkt enorm uit naar Amsterdam. “Ik heb een nieuwe kür en die wil ik heel graag een keer kunnen rijden”, vertelt de winnares van de U25-finale 2019 in Amsterdam. “Ik had deze kür van de zomer op het EK willen rijden, maar dat ging toen natuurlijk mis. Ik heb daar ook wel even een terugslag van gehad, maar nu zijn we er weer en gaan we er weer voor in Amsterdam.”

Top drie

Behalve De Koeyer waren er vandaag geen U25-combinatues, die een B-kaderscore reden. Carlijn Huberts kreeg voor haar proef met Watoeshi (v. Rousseau) 67,692% en mocht het rode lint ophalen en Mercedes Verweij maakte de top drie compleet met Four Seasons (v. Fürst Piccolo) met een totaal van 67,222%.

Lichte Tour

In de Lichte Tour mocht Marsja Dijkman twee keer aantreden voor de prijsuitreiking en eindigde ze ook nog op de vijfde plaats. Met MGPNGP Geke fan ‘e Beijemastate (v. Beart 411) won ze de gecombineerde rubriek met 67,647% en met Eise 489 (v. Maurits 437) werd ze derde met 64,632%. Ykje Baron nestelde zich met Jitze fan Bronny (v. Tsjalle 454) met haar totaal van 64,70% net tussen de twee paarden van Dijkman in. De vijfde plek haalde Dijkman met Stal Chardon’s Erona (v. Westpoint)

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl