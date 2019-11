Jazz-kloon Hollywood wint Subtopdebuut met ruim 72,5%

Patrick van der Meer heeft zondag met Hollywood (v. Cocktail), voorheen bekend als Jazz-kloon III, het ZZ-Zwaar gewonnen op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn. De voshengst kreeg ruim 72,5% bij zijn debuut en Van der Meer is hartstikke tevreden. "Hij was superbraaf en heeft eigenlijk een foutloze proef gelopen. Dat moet je natuurlijk altijd even afwachten zo'n eerste keer."

Hollywood kwam halverwege vorig jaar als zesjarige op stal bij Van der Meer en heeft behalve een keertje een ZZ-Licht proef thuis, nog geen wedstrijdervaring opgedaan. “We zijn wel een keer naar Ermelo geweest om te trainen, dus hij heeft ook al eens ergens anders op stal gestaan, maar dit was onze eerste echte wedstrijd buiten de deur”, vertelt Van der Meer. “Als je kijkt naar hoe hij thuis kan gaan, dan kan het allemaal nog veel beter dan wat hij vandaag liet zien, maar toch ben ik zeer tevreden met hoe hij ging.”

Vertrouwen

“Hollywood is een echt karakterpaard en het is met hem belangrijk dat hij je echt vertrouwt en dat het een beetje je maatje is”, legt de ruiter uit Naaldwijk uit. “Natuurlijk moet hij in de basis goed zijn opgeleid, maar als je zijn vertrouwen hebt, dan doet hij het allemaal voor je en ik heb mijn draai met hem echt gevonden.”

Belofte voor de toekomst

“Het belangrijkste vind ik voor hem nu dat hij alleen maar goede ervaringen krijgt op wedstrijd en dat is vandaag alvast heel goed gelukt”, vervolgt Van der Meer. “Als hij straks een beetje ervaring heeft dan kan hij nog veel beter draven en galopperen dan wat hij vandaag heeft laten zien en dan kunnen die punten nog een stuk de hoogte in. Thuis zijn we ook al heel serieus bezig met de Lichte Tour en hij pakt ook een aantal oefeningen voor de Zware Tour heel goed op, dus hij is echt een belofte voor de toekomst.”

Voorbereiding

De wedstrijd van vandaag was ook een beetje een oefenronde voor It’s All Dressage volgende maand in Nieuw en St. Joosland, waar Van der Meer Hollywood ook heeft ingeschreven. “Hij moet een beetje ervaring opdoen en bij de Kroo is het volgende maand een wedstrijd met een internationale uitstraling, dus vandaag was een goede oefening”, besluit Van der Meer.

Kop en schouders

Van der Meer stak er met Hollywood met zijn score van 72,714% met kop en schouders bovenuit en stond precies 7,5% los van Esmeralda Tol, die tweede werd. De leerlinge van Van der Meer kreeg 65,214% voor haar proef met L.A.W. Tol’s Denver (v. Zizi Top) en werd op haar beurt gevolgd door Debby de Graaf met Kai Galloper (v. Uldrick) met 64,357%.

Jeugd en pony’s

Bij de young riders kwam alleen Sophie Marchandeau met Fellow Rules (v. Sandreo) boven de zestig procent uit. De Franse amazone startte een proef met de bruine ruin en kreeg 62,794% van de jury. Bij de pony’s mocht Arwen Schaaf twee maal het oranje lint ophalen. In de landenwedstrijd kreeg ze 66,367% voor haar proef met Orchid’s Niels (v. Kantje’s Carlando)

en in de individuele proef, waarin ze als enige deelneemster verzekerd was van winst, kreeg ze 66,014%.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl