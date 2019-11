Jeanine Nekeman debuteert met Game Boy STH: ‘Ik was zelf iets te ontspannen’

Game Boy STH (Andretti x Lennard) werd tot aan het Nederlands kampioenschap Lichte Tour dit jaar uitgebracht door Nicky Snijder, maar sindsdien zit Jeanine Nekeman in het zadel van de achtjarige hengst. Op de Subtopwedstrijd in Genemuiden debuteerde de combinatie in de Prix St. Georges en dat leverde hen met 64,49% de tweede prijs op.

“Nicky heeft Game Boy heel fijn afgericht en hij staat goed aan de hulpen. Ik wist van zijn periode met Nicky dat hij best heet kan zijn, dus ik wist nog niet zo goed wat ik in de ring kon verwachten”, vertelt de amazone. “Je kan wel thuis blijven doorrijden, maar je moet toch ergens beginnen. Gelukkig ging het allemaal best goed en was hij in de proef mooi ontspannen.”

Leermoment

“Dat resulteerde er wel in dat ik er zelf net wat te weinig aan bleef rijden”, voegt ze er lachend aan toe. “Ik keek mijn proef op film terug en het leek allemaal best langzaam te gaan, terwijl ik voor m’n gevoel best wel wat tempo maakte. Zulke dingen leer je allemaal maar van en ik weet nu dat ik volgende keer zelf meer moet blijven rijden.”

Potentie

Volgens Nekeman liep ze in de proef nog wel tegen wat foutjes aan. “Dat heeft vooral te maken met de afstemming, maar met wat meer kilometers in de benen moet dat goed komen. Game Boy is wel een paard waarvan ik hoop dat hij m’n volgende Zware Tour-paard wordt. Hij heeft de potentie en dat hete wat hij heeft, vind ik heel erg fijn om mee te werken.”

Beter gevoel

De amazone bracht ook Ferrari STH (Apache x Jazz) mee naar Genemuiden en stuurde hem met 66,69% naar de tweede plaats in de Intermédiaire II/Grand Prix. “Ferrari liep pas voor de derde keer op dit niveau, maar ik had er nu een veel beter gevoel bij dan de voorgaande keren. Toen had ik bij het losrijden wel een heel fijn gevoel, maar bleef dan in de proef net wat achter m’n been. Nu bleef hij juist heel mooi aan mijn hulpen. Zelf was ik alleen wel een beetje dom. Ik had net de Prix St. Georges met Game Boy gereden en ging vervolgens in de Inter II ook rechtsaf, terwijl ik eigenlijk naar links moest.”

Sneller onder de knie

Voor Nekeman is het haar tweede paard op Zware Tour-niveau. “Ik moet zeggen dat ik destijds met Vlingh best veel moeite heb gehad om het piaffe- en passagewerk onder de knie te krijgen. Met Ferrari is dat voor m’n gevoel veel gemakkelijker en sneller gegaan, maar misschien komt dat ook wel omdat ik Ferrari helemaal zelf heb opgeleid.”

Vaessen wint met Fossbury

In de Lichte Tour, waar de Prix St. Georges in handicap werd verreden met de Intermédiaire I, ging de zege naar Carlijn Vaessen. De amazone reed Fossbury (v. Ampère) unaniem naar de overwinning met een score van 67,13%. Nekeman volgde op plaats twee, vlak voor Kristel van Duren-Bodewes en Farfely D.E.S. (v. Uphill).

Roerink stijgt naar Olympisch kader-niveau

In de Zware Tour ging de overwinning onomstreden naar Veronique Roerink en Flanell (v. Apache). De Grand Prix van Roerink was goed voor 72,77%, waarmee ze op een kadervormingswedstrijd ruimschoots aan het minimum voor een Olympische kader-score zou hebben voldaan. Roerink bleef met die score zes procent voor op Nekeman. De top drie werd compleet gemaakt voor Wiep Kwakernaak en Aristarchos (v. Uphill).

Uitslag.

Bron: Horses.nl