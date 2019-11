Jennifer Sekreve en Ferrero naar bijna 70% in Inter II-debuut

Op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen bracht Jennifer Sekreve de negenjarige Ferrero (Rhodium x Olivi) voor het eerst aan start in de Intermédiaire II. Dat leverde haar een fraaie score van bijna 70% op, wat direct goed was voor de zege in deze klasse. De amazone kan niet anders dat trots zijn: "Hij heeft zo veel aanleg en heeft echt een super ruige piaffe en passage", vertelt ze enthousiast.

“Ik heb met mijn andere paard San Siro dit jaar een aantal keer Inter II gestart en heb op een oefendressuur inmiddels ook een aantal keer de Grand Prix gereden. Dat is echt wel andere koek, maar dankzij dat gegeven durfde ik nu met Ferrero ook eerder de overstap te wagen, waar ik eerder nog wel eens langer wilde wachten. Het was nu met Ferrero vroeg zat, maar hij voelde thuis heel goed aan in de training en ik wilde het wel eens proberen”, licht Sekreve toe.

Meer bevestigen

“Omdat Ferrero zo goed ging, heb ik me maar gewoon ingeschreven. Ik ben achteraf super blij met hoe hij het deed. Het werk in de proef mag nog wat meer bevestigd, wat gewoner worden. In principe ging er niet echt iets mis, maar in de afwerking kreeg ik wat slordigheden. Hij kan de series bijvoorbeeld heel mooi, maar het uitrijden daarvan ging niet helemaal super en de series had ik wat meer kunnen doorrijden.”

Leuke vooruitzichten

Om het Zware Tour-werk beter te bevestigen, wil Sekreve de donkerbruine hengst de komende periode nog een aantal keer in de Inter II starten. “Met San Siro ga ik binnenkort wel voor het ‘echie’ de Grand Prix in”, voegt ze er lachend aan toe. “De Grand Prix is echt een stuk gecompliceerder met bijvoorbeeld de zigzag, maar ook dat wordt stukje bij beetje steeds wat makkelijker. Ik ben in ieder geval heel blij met de vooruitzichten en toekomst met deze twee paarden!”

Bron: Horses.nl