Jennifer Sekreve en Florida TN terug met dik PR: ‘Aan kwaliteit ontbreekt het hem absoluut niet’

Op de Subtopwedstrijd in Exloo werd dit weekend de eerste selectie verreden voor het onder Subtopruiters geliefde IICH Groningen. In de Prix St. Georges ging de overwinning naar Jennifer Sekreve met de Oldenburger reservekampioen Florida TN (For Dance x Blue Hors Zack). Na een wedstrijdpauze van enkele maanden maakte de hengst zijn rentree met een overtuigende score van 71,324%.
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Veel hoogtepunten
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IICH Groningen
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