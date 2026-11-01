Jennifer Sekreve en Florida TN terug met dik PR: ‘Aan kwaliteit ontbreekt het hem absoluut niet’

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Jennifer Sekreve en Florida TN terug met dik PR: ‘Aan kwaliteit ontbreekt het hem absoluut niet’ featured image
Jennifer Sekreve met Florida TN. Foto: CvdZ Fotografie
Door Savannah Pieters

Op de Subtopwedstrijd in Exloo werd dit weekend de eerste selectie verreden voor het onder Subtopruiters geliefde IICH Groningen. In de Prix St. Georges ging de overwinning naar Jennifer Sekreve met de Oldenburger reservekampioen Florida TN (For Dance x Blue Hors Zack). Na een wedstrijdpauze van enkele maanden maakte de hengst zijn rentree met een overtuigende score van 71,324%.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant