Jenny Schreven: ‘Zo’n goed gevoel om na zo’n rotjaar weer terug te zijn’

Op de Subtopwedstrijd in Uden deed Jenny Schreven zaterdag goede zaken in de Lichte Tour. De amazone debuteerde met twee paarden in de Prix St. Georges en eindigde met scores van ruim 64% op de tweede en derde plaats in de gecombineerde LT-rubriek.

Jenny Schreven was eerder succesvol tot op het hoogste niveau met Krawall (Focus x Roemer) en was met hem opgenomen in het B-kader. Nadat de ruin in 2013 afscheid nam van de sport zou de amazone vorig jaar haar internationale rentree maken in de Grand Prix in Aken, maar verloor toen haar paard Zennith (v. Painted Black) net voor de wedstrijd. Inmiddels heeft Schreven met de negenjarige Finnegan (v. Westenwind) en de dertienjarige Franklyn Sugar (v. Fürst Heinrich) weer twee paarden voor de Subtop.

‘Zo’n goed gevoel’

Na een geslaagd Subtop-debuut met beide paarden in het ZZ-Zwaar vorige week ik Someren, liet Schreven beide paarden vandaag debuteren in de Prix St. Georges. “Het is zo’n goed gevoel om na zo’n rotjaar nu weer zo lekker te kunnen rijden”, vertelde de amazone na afloop van de wedstrijd. “Ik merkte echt wel dat ik zelf veel meer in het ritme moet komen en dat het nog niet zo goed gaat in de proef als dat het kan, maar ik ben echt blij dat ik weer met twee paarden terug ben op Lichte Tour-niveau.”

Als veulen gekocht

“We hebben Finnegan als veulen aangeschaft en ik heb hem helemaal zelf opgeleid, dat maakt het nog een beetje extra speciaal”, vervolgt Schreven. “Finnegan is een beetje een laatbloeier, maar hij heeft ontzettend veel kwaliteit en laat je nooit in de steek. Zijn draftour is al heel goed bevestigd, maar in de galop moet ik nog wat meer de controle krijgen. Hij kan hele goede en grote wissels springen, maar in de proef zit het al zo snel achter de pirouette dat ik zelf echt weer even wat meer routine moet krijgen.”

Geen ambitie

“Toen Zennith vorig jaar plotseling overleed en mijn droom om na best een lange tijd weer Grand Prix te rijden zo in duigen viel heb ik een hele tijd geen wedstrijdambities gehad”, vertelt Schreven over de zwarte periode uit haar leven. “Het was eigenlijk de bedoeling om Finnegan al eerder ZZ-Zwaar te starten en ik heb hem ook wel gereden, maar dat was vooral om hem in conditie te houden.”

Opleiding

De afgelopen winter heeft de amazone zich daarom vooral gericht op haar eigen opleiding. “Ik ben toegelaten voor Coach 5 en ben bezig met de opleiding tot Zware Tour-jury, maar deze zomer was het toch weer tijd om eens de ring in te gaan”, legt Schreven uit. “Ik ben mijn vriend en mijn ouders heel dankbaar dat ik de tijd heb kunnen nemen om verdrietig te zijn, maar zij gaven me ook weer de spreekwoordelijke schop onder mijn kont om dat te gaan doen wat ik echt heel leuk vind en dat is wedstrijd rijden.”

Dankbaar

“Ik heb echt nog wel dagen dat het wat minder gaat, maar ik kan nu wel met een dankbaar gevoel terugkijken naar de periode met Zennith”, vertelt Schreven. “Zij was denk ik het beste paard dat ik ooit heb gehad en de mede ook door de ervaring, die ik met haar op heb kunnen doen, kan ik nu ook weer terugkomen in de Lichte Tour.”

Franklyn Sugar

Naast haar eigen Finnegan heeft Schreven ook Franklyn Sugar tot haar beschikking. “Ik rijd Franklyn voor een klant met het oog op verkoop en ik heb hem sinds kort onder het zadel”, vertelt de amazone uit Weert. “Hij heeft een hele mooie uitstraling en als je met hem de ring binnen rijdt dan komt er echt wat binnen. Zijn verruimingen zijn goed voor hoge punten en zijn draftour is heel fijn bevestigd, maar we moeten nog een beetje meer een combinatie worden. In de proef is het wel een mooi constant beeld, maar je merkt dat je elkaar nog niet door en door kent. ”

Top drie

In de Prix St. Georges was Schreven met 64,78% met haar eigen Finnegan goed voor de hoogste score, die haar de tweede plek opleverde in de gecombineerde LT-rubriek. Voor haar proef met Franklyn Sugar kreeg Schreven 64,56%. De overwinning was voor Barbara Soederhuizen met Eclips (v. Apache) met een totaal van 67,50% in de Intermédiaire I.

Bron: Horses.nl