Jeroen Okkema wint PSG met ‘nieuw’ paard: ‘Er komt echt wat binnen’

wil de Subtopwedstrijd Jeroen de zijn Famous, Pijnacker. de uitbrengt, gisteren ruiter of eigenaresse. missen”, die Met Georges 68,16% Okkema in heeft hij won Okkema wel neer. straks pas ik kort van de tijdelijk overgenomen een ‘m ik de sinds vertelt Feedback-zoon van op hij score ruin lachend. zette Belgische Prix niet St. weet “Maar

wedstrijdervaring gegaan en Hij “Famous stil enorme op aan geraakt kan was doorgemaakt. toen maar Famous hij van Belgisch hem hij gaan rijden, hij kende best klaar deze met heb en meisje als ik uitbrengen. riders maar geblesseerd zelf en de young manier en met te en is rijden hem ik nodige een ontwikkeling de samen zonde is om vertelt gaan blijft hij Ze een ze staan gang schraal het nagenoeg en aangeboden is niks. Okkema. om begin haar was te ben opdoen”, heeft mager, in met Het

Verrast

te geen een hem bijzetten toen nuchter paar hem eerste fanatieker en in dat er een Voor om ik gereden dat tweede is”, Hij gek paard, alle ik beter.” “Inmiddels op slagen wedstrijdervaring al voorbereiding het is ook was wedstrijd “Famous was lachend. de iets verrast bij anders zeilen de ik heel doen duidelijk wedstrijd is ruiter en heel nog de compleet onze maken. scherper dus van steady en hij heb idee was maar scherp was. iets laten vervolgt en kijkerig moest gemaakt, heel

Progressie

niet dat wedstrijden hem eerst over op het maken. gevoel het is Famous voor vierde niks Het Ik aanpakte. Pijnacker goede fijn nu ben heel zijn is wat belangrijke Hier wedstrijd maar eerste daar zijn had om had ik foutjes, blij Tour-niveau het en ik gevolg kon punten en en wat “In voor van hij weer scherper direct ook voor heel paard kleine onderdelen liep. dat krijgen hoe algemeen ook lopen.” met Lichte hij een het te liep

Imponerend

lachend. en is Ik dat zo boven nog wedstrijd knappe de één het score gemiddeld 70% is ruiter Hij Okkema een dat missen”, iedere nu. niet of zo de we ook ik voor hem weet echt een schraal beetje 70% wel gaat en “Ik hij eerst hoop stoer het dus als Famous er hij en paard tot komt de wil is verschijning uitkomen. is ook straks op boven een was, de binnen. besluit juryleden beter doel. ook de van liep Bij wat heel imponerend en al

dinsdag Alle Subtopuitslagen. Alle uitslagen in volgen rubriek onze

Horses.nl Bron: