Jessica Leijser en Miratira onderbreken wedstrijdpauze en winnen K&U PSG en Inter I Kür

Savannah Pieters
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Jessica Leijser en Miratira onderbreken wedstrijdpauze en winnen K&U PSG en Inter I Kür featured image
Jessica Leijser met Miratira van de Baanse. Foto: Maartje van der Velden
Door Savannah Pieters

Jessica Leijser besloot aan het begin van dit jaar om de Franklin-dochter Miratira van de Baanse enkele maanden thuis te houden ter voorbereiding op de overstap naar de Grand Prix. Voor twee Lichte Tour-wedstrijden maakte ze deze maand echter een uitzondering: Zeeland Outdoor en Jumpin’ de Weel. Na twee topklasseringen tijdens Zeeland Outdoor volgden in Nisse opnieuw fraaie resultaten. De combinatie won de K&U Prix St. Georges met 70,196% en schreef ook de Intermédiaire I Kür met 75,65% op naam.

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