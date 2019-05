Jessica Poelman: ‘Met spoedcursus naar het ZZ-Zwaar’

Het is een weekend vol primeurs voor junioren-amazone Jessica Poelman. Op de Subtopwedstrijd in Den Burg op Texel maakte de pas achttienjarige amazone met Zamora (Welt Hit II x Vasco) haar debuut in het ZZ-Zwaar en won direct beide proeven met 65,93% en 64,93%. Daarnaast stuurde ze Enouska (Tuschinski x Havidoff) met 61,82% naar de overwinning bij de junioren.

Zamora liep onder Lotje Schoots in de Lichte Tour, voordat Jessica Poelman haar een jaar geleden overnam. “Ik les al heel lang bij Lotje en op die manier is Zamora op mijn pad terecht gekomen. Mijn eigen paard Enouska had heel veel moeite met het aanleren van de vliegende wissel, dat heeft echt wel twee jaar geduurd”, blikt de amazone terug.

Zelfde manier van rijden

“Omdat ik zelf nog niet hoger had gereden en het best lastig is om een paard alles aan te leren zonder het zelf al eens gevoeld te hebben, was het voor mij fantastisch om Zamora te gaan rijden. Het voelde direct vanaf de eerste keer al heel goed. Misschien komt dat omdat ik heel intensief bij Lotje train en daardoor ontwikkel je toch wel dezelfde manier van rijden. Zamora is een heel lief en werkwillig paard”, vervolgt Poelman.

Spannend

Het duo reed bij de junioren een aantal fraaie scores bij elkaar en maakte afgelopen maand hun internationale debuut in Sint-Truiden. “Daar besloot ik dat ik in Den Burg toch wel heel erg graag ZZ-Zwaar wilde starten en heb me ingeschreven. Er was alleen één probleempje, ik moest heel het ZZ-Licht nog door”, vertelt ze lachend. “Het was even spannend of ik het zou halen, maar in drie wedstrijden had ik dan toch het benodigde aantal winstpunten bij elkaar.”

Spoedcursus

Daarna kreeg Poelman een spoedcursus ZZ-Zwaar. “De focus lag voor die tijd nog niet echt op het ZZ-Zwaar, dus toen ik er zeker van was dat ik kon starten op Texel zijn we de afgelopen week hard aan de slag gegaan met de wisselseries en de halve pirouettes. Wonderbaarlijk genoeg ging het in de proeven goed. In de tweede proef viel ze in een pirouette even helemaal stil, maar dat kwam omdat ik zelf veel te veel met andere dingen bezig was. De series leverden achten op, daar ben ik heel trots op.”

Tweede primeur

Alsof dat nog niet genoeg was, rijdt Poelman morgen ook nog eens haar eerste ZZ-Zwaar kür. “Ik heb er veel geluk mee dat alle lijnen van het ZZ-Zwaar in mijn junioren-kür passen. Toch wordt het rijden nog wel even spannend. Daar zitten twee echte series in, met vijf wissels om de vier en vijf wissels om de drie. En ik doe ze ook nog op een moeilijke lijn”, lacht ze. “Voor mijn eigen ervaring wil ik Zamora graag afwisselend bij de junioren en in het ZZ-Zwaar starten. Het zou ook wel heel gaaf zijn om straks Lichte Tour te kunnen rijden.”

Schippers dubbel in de prijzen

In de eerste proef kwam slechts één van de overige acht deelnemende amazones met een voldoende score de ring uit. Lotte Schippers stuurde Sir Desteny CS (v. Johnson) naar 62,36% en mocht daarmee het rode lint in ontvangst nemen. In de andere ring eindigde de amazone met 61,21% op plaats drie. Hier ging de tweede prijs naar Nicole Beer en Zoo Seven (v. OO Seven).

Uitslag volgt.

Bron: Horses.nl