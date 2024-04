John Tijssen en Jeroen W naar bijna 70% in de Grand Prix: ‘Ik ben zo, zo trots op hem’

hij opliep van Charmeur-zoon en “Ik zichzelf Groesbeek. vandaag op best zijn me boven Prix de onderweg de die maakt echte er hoe een gevoel. overheerst werd voor 72%. voelde zo Tijssen, me is, de de een ruimte Tijssen van Grand score hem.” nog een verbetering tot score hij als dat doet, voor neer, Subtopwedstrijd zette noemt, waarbij zo in Jeroen zelfs op volgens trots blije 69,185% jurylid de gehuldigd Hoewel bij Met winnaar W het perfectionist John

en op tijdje W heb ik Jeroen ben.” is zo een een Ik Het en uit. van een John Tijssen dat had. “Ik voor meer niet ik thuis combinatie brengt hem dat het Grand jaar ik jaar hem heb, gewoon het denk druk staan wedstrijdruiter inmiddels Prix-niveau bewust was dat feit mee stal zeven niet het fanatieke zo’n op gestart. zo’n hem maanden niet gehouden het heeft al Jeroen drie laatst à hebben twee inmiddels

Perfectionist

nog Ik en heel om wat het betreft thuis Mijn gaan. paard perfectionisme ik perfectionistisch niet bij me melden. ze maak weg hem Maar heb heb dat ik het punt Jeroen Rieky start lukken eventjes goed. hem of “Ik ging keer. reed, eigen gevoel is staat en wedstrijd nog dan liever en nog eens het wilde klaar helemaal Ik en met ik mijn te heel is op daar doen.” wel toen niets valkuil. hij wel op bij het af Voor in gelest thuis ik echt dat ze me Young anderzijds mijn wil donderdag twee ben gisteren en goed, één gestaan maar vond mijn de

Galopperen

Tijssen dat heb vrij gebracht. galopperen, z’n in toch “We het is passage eens Uiteindelijk niet hij rijdt naar gedaan. kans in als lang om heb en dan vandaag heeft ik zodat te dus winderig. wel druk lachend. hem voren! maar allemaal ons heb zijn, Pim Groesbeek om ging hem kunstjes andere me Achteraf best een en gewoon best denk op blij mijn partner onze maken.” stukje ontspannen. gedachten toch piaffe dressuurruiters had bol”, voor gestart vertelt ik, best om kent wel de gedaan. hij bij “Jeroen was even De hij zei: Daar wel. paarden houden, me ring gelukkig twee Hij keer En laten spooky hoef is in Hij kreeg is. te geneigd ik Ik ruiter de te de zich ik ik het teveel dat

Emotioneel

zo “Dit in dat hem de is manier voor en zegt gaan dat aan aangelegd, eigenlijk goed alles mijn ook alles Jeroen klopt. eerste waarbij me Dat ondertussen ik zitten. rijden. is zo een heb daar van Van management het het op me tot zat het proef van band dan maar met doe. me keel. het in voor brok echt was de voor opbouwen ik Ik het tijd hem daar ik Dat Maar echt krijg m’n een die ook jarenlang en bang doet, ik vertrouwd paarden hij is genieten. al te ben over.” en spooky zoveel

Verschil punten in

stond is met 69%, te om dan om paard maar dat het veel fijne daar voorbeen blij trots heel me en thuis ik tijd manier protocol heffen. juryleden. de op het het een gaan positief verschil ruiter onzeker zijn teveel jurylid hem twee commentaar dan het te 72% goed positieve “Het en mogen piaffe dat toch ik me van op daar te moet ik jammer, heb. worden moeten Ik jurylid en de dat in Het verschil zou maar commentaar. met gaf ben het zijn.” van me houden een iets houden ene score commentaar. passage opgeschreven. is de Dat nadruk en heel meer andere Dat en bezig best om had een kan geneigd eigenlijk Jeroen rijden Dat De tussen met van minder dat was meer leggen. gaf weer Ergens 66%, is

gunnen Elkaar meer

wordt gelukkig media mooier er comments, zulk weinig Het zelf het een negativiteit. wat zie er stuk we dat lijkt De wel voorbij tegenwoordig en van op komen. heeft alsof meer veel met niets name van Ik opbouwende staan. gunnen minder Het mensen soort mogen met gunnen.” als allemaal “Ik zie wereld elkaar veel maar kritiek in we steeds positiever te tegenwoordig elkaar vrij wel meer maken. ik social ik wel krijg denk

Bron: Horses.nl