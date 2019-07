Jolanda de Nekker wint PSG: ‘Vroeger kwam ik de baan niet eens rond’

Op de Subtopwedstrijd in Warga won Jolanda de Nekker met de Jazz-zoon Empire SDN de Prix St. Georges. Halverwege de proef raakte de ruin wat gespannen, wat de score wat drukte. "Ik was allang blij dat ik de proef überhaupt af kon rijden, vroeger kwam ik de baan dan niet eens rond. En nu was het ook nog eens genoeg voor de overwinning."

“Het drafgedeelte ging er goed en leverde een aantal zevens en 7,5-en op, maar in mijn stapgedeelte werd het wat drukker rond de ring. Empire kreeg daardoor wat spanning, wat ook in de galoptour nog wat tot uiting kwam”, vertelt de amazone over haar proef. “De score had dus een stuk hoger kunnen zijn, maar het was wel genoeg voor de overwinning. Toch ben ik blij dat ik onder deze omstandigheden mijn proef af kon maken, dat lukte vroeger namelijk niet altijd”, voegt ze er lachend aan toe.

Trainen met paraplu’s

“Ik heb behoorlijk wat om handen gehad met Empire. Als hij iets eng vond ging hij achteruit en kon je er beter voor zorgen dat je zo snel mogelijk weer bij de trailer stond. Dat is in de loop der tijd beter geworden door hem heel veel mee te nemen. Niet alleen voor wedstrijden, maar ook gewoon op vreemd terrein gaan oefenen. Thuis zetten we de bak regelmatig vol met enge dingen, zoals bijvoorbeeld paraplu’s. Op die manier krijgt hij veel rare situaties mee. Nu had ik hem al drie weken niet meer op concours mee gehad, en dat kan je dan toch merken.”

Schouders eronder

Hoewel wedstrijdritme dus erg belangrijk is voor de tienjarige ruin, is De Nekker van plan hem de komende paar maanden thuis te houden. “We gaan bij ons thuis de stal vanbinnen helemaal slopen. Er komen grote loopstallen in, dus de komende maanden is het de schouders eronder. Empire kan ik in die periode wat meer richting de Zware Tour doorwerken. Als ik niet start, kan ik net wat makkelijker dingen als bijvoorbeeld de eners oefenen. Anders springt hij in de proef geen normale series meer”, vervolgt ze.

Droom

Het realiseren van loopstallen was voor de amazone altijd al een grote droom. Nu wordt die droom werkelijkheid. “We hebben in het zomerseizoen altijd al een groep jonge hengsten lopen, waarbij ook één van onszelf. In de winterperiode moesten ze dan ergens anders heen. Na de verbouwing hoeft dat gelukkig niet meer. Daarnaast hebben we hier de ruimte, dus dan kan je ook zoiets ondernemen.” Als de loopstallen klaar zijn, komt er nog wel een fokmerrie bij. “We hebben er nu één, maar een tweetal is leuker. Maar meer hoeft ook niet, dan staat straks alles vol met eigen paarden”, aldus de amazone.

*Uitslagen volgen*

Lees ook: Marjan Hooge naar ruim 65% in GP-debuut: ‘Dit wilde ik heel graag doen’

Bron: Horses.nl