Joyce Heuitink en Gaudi Vita in Inter II-debuut naar ruim 73%: ‘Nog nooit zo’n goed paard gehad’

Na een zeer succesvolle periode in de Lichte Tour hield Joyce Heuitink haar Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) na CHIO Aken dit jaar een tijdje thuis om hem voor te bereiden op de Intermédiaire II. Ze besloot om - onaangekondigd - haar debuut te maken op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen. Dat deed ze op overtuigende wijze. Met een score van 73,01% won ze de gecombineerde Inter II/Grand Prix.

“Bij een eerste keer weet je natuurlijk niet zo goed waar je aan toe bent, maar in de training ging het zo goed, dat Alex (van Silfhout, red.) tegen me zei: ‘Ga hem maar een keer starten’. Toevallig is hij nu op vakantie, maar dat is niet de reden dat ik nu maar snel gestart heb hoor”, vertelt de amazone lachend. “Gisteren heb ik hier nog geoefend. Gaudi is niet echt kijkerig, maar ik was wel benieuwd hoe hij op vreemd terrein zou reageren.”

Zelf verprutst

De proef verliep voor Heuitink naar alle tevredenheid. “Hij loopt ook echt wel fijn op het moment. Ik had voor mijn proef maar één 6,5 en voor de rest alleen maar zevens, achten en zelfs een negen. Het enige smetje was de pirouette naar rechts, die heb ik zelf echt verprutst. Ik kwam aanrijden en was zo bezig hem te verzamelen, dat hij net wat teveel terugkwam en omsprong. Dat leverde een vier op, maar zelfs op een dubbelteller kon ik dat wel compenseren met onder andere een negen voor de tweeërs.”

Stiekem een beetje overleven

Het plan is om dit nog verder uit te bouwen. “Ik hoop voor kerst een keer Grand Prix te starten, maar ik weet nog niet hoe, wat of wanneer. Ondertussen wil ik hier rustig mee verder sleutelen. Hij doet alle oefeningen goed en hij vind de zigzag in galop heel leuk om te doen, maar in de proef is het stiekem nog wel een klein beetje overleven. De overgangen mogen bijvoorbeeld nog wat meer op achter. Maar met deze score ben ik wel heel erg blij natuurlijk, zo hoog heb ik nog nooit in de Zware Tour gescoord. Maar ik heb dan ook nog nooit zo’n goed paard gehad!”

Bron: Horses.nl