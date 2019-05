Joyce Heuitink: ‘Van Gaudi Vita word je wel gretig’

Joyce Heuitink vertrok als titelverdedigster naar de Subtopwedstrijd in Nijkerk, waar het Gouden Ei werd verreden. Twee jaar geleden won ze met Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) de titel van de klassen M2 dressuur tot en met ZZ-Licht dressuur. Vandaag was ze met 73,75% in de Prix St. Georges en 75,07% in de Intermédiaire I oppermachtig in de Lichte Tour en mocht de wisseltrofee Subtop meenemen naar Harskamp.

“Vorig jaar kon het Gouden Ei niet plaatsvinden, maar dit jaar wilde ik er heel graag bij zijn”, vertelt Joyce Heuitink enthousiast. “Het is een ontzettend leuke wedstrijd. De sfeer is er goed en het wordt georganiseerd door heel lieve mensen.” Ze vervolgt: “Ik had mezelf voorgenomen om vandaag mooie, rustige en vloeiende proeven te rijden. Het doel was: hou het simpel en laat het er makkelijk uitzien. Dat is gelukt. In de series kon ik mooi stil terug blijven zitten en ze waren kaarsrecht.”

Polijsten

De carrière van Heuitink en Gaudi Vita bestaat louter uit hoogtepunten en het duo is zo goed als klaar voor de overstap naar de Grand Prix. “Ik heb overlegd met mijn trainer Alex van Silfhout. Op zijn aanraden heb ik besloten toch het Nederlands kampioenschap te rijden, omdat Gaudi nog net niet klaar genoeg is voor de Grand Prix. Hij kan alles, maar nu moet het nog wat gepolijst worden”, licht ze toe. “Het mooie van wedstrijden als vandaag is dat ik op het voorterrein alle lijnen van de Grand Prix kan oefenen.”

Gretig

Heuitink reed in het verleden al met meerdere paarden in de Grand Prix. “Maar met ieder paard is de opleiding weer anders, elk paard heeft zijn eigen dingetjes. Gaudi heeft eigenlijk nergens moeite mee gehad, maar dat is direct ook een valkuil. Daar word je wel gretig van. In de Lichte Tour loopt hij vrijwel altijd scores rond de 75%, dus dan wil je dat ook in de Grand Prix”, vertelt ze lachend. “Met mijn vorige paarden was ik al blij als ik de Grand Prix goed doorkwam en 68% haalde, maar Gaudi is wel heel apart.”

Nuchter

Hoewel ze al bijna met één been in de Grand Prix staat, blijft Heuitink nuchter. “Toen Gaudi drie was stuurde ik een diagonaal op en probeerde een wissel, en die sprong hij. Zo is het met zijn hele opleiding gegaan. Hij vindt alles leuk en heeft nergens moeite mee. Ik rijd hem dan ook maar drie à vier keer in de week. Ik train hem vaak lekker op de galoppeerbaan en hij komt veel buiten. Ik denk juist dat dat de drempel laag houdt en ik hem daardoor weer gemakkelijk op kan pakken zonder hem te overtrainen.”

Boucher in de prijzen

In beide Lichte Tour-proeven kwam de meeste concurrentie van de hand van Olga Boucher. Met haar fijn bewegende Houdini La Haya (v. Krack C) behaalde de amazone 70,59% in de Prix St. Georges. In de Intermédiaire I kwam ze uit op 66,03%. Ellen van Gastel maakte met Astrid Sollenburg (v. OO Seven) de top drie in de PSG compleet met 65,74%. In de Inter I ging het witte lint naar Rianne van Dulst-de Lange met Fontainebleau (v. San Remo).

Kür voor Van Dulst

Van Dulst-de Lange reed in Nijkerk als enige de Lichte Tour kür. Met een resultaat van 64,94% mocht ze daarmee, vanzelfsprekend, de eerste prijs in ontvangst nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl