Joyce Lenaerts: ‘Tijd om spooky te zijn heeft Euro niet meer’

Met een resultaat van 70,96% in de Intermédiaire II kan Joyce Lenaerts zeer tevreden terugkijken op de eerste dag van het Texelweekend. Ze startte Euro (Voice x Briar) voor de derde keer op dit niveau en is blij met haar persoonlijk record en het verloop van de proef. "Vooral dat ik de proef van begin tot eind kon rijden is ontzettend fijn."

Lenaerts heeft Euro samen met haar partner Marcel Sterrenburg en hoefsmid Adri de Bruijn – tevens de fokker van Euro – in eigendom. Het talent van de ruin viel al snel op en het duo was succesvol tot en met de Lichte Tour. “Daarna heb ik hem thuis gehouden. Ik wist dat hij een goed Grand Prix-paard zou zijn en we hebben alle tijd genomen voor zijn opleiding”, vertelt de amazone.

Spooky

“In de Lichte Tour was Euro altijd best spooky. Ik kan merken dat nu hij meer kilometers gemaakt heeft en de Intermédiaire II loopt, hij eigenlijk geen tijd meer heeft om spooky te zijn. Hier in Den Burg waaide het best hard en er was veel te zien. In de Lichte Tour zou hij echt wel een keer omgedraaid zijn halverwege, maar nu heeft hij de focus er veel meer bij”, vervolgt ze enthousiast.

Fijnste proef

“De vorige twee keer dat ik de Inter II reed kwam ik wat dingen tegen onderweg en ben daar thuis mee aan de slag gegaan. Dat heeft goed uitgepakt, want de proef van vandaag was absoluut de fijnste tot dusver. De piaffe ging goed, maar is nog maar de helft van wat hij thuis doet. Door de spanning houdt hij dan toch net iets in. In de eners had ik daarnaast nog een kleine hapering, maar verder verliep het goed. Ik kon de proef van begin tot eind echt blijven rijden en ben daar heel blij mee.”

Tijd voor nemen

Lenaerts verwacht nog een aantal keer de Inter II te rijden alvorens ze de overstap naar de Grand Prix maakt. “Zo onderweg kom je hier en daar nog wat dingetjes tegen en de piaffe is misschien minder dan hij kan, maar ik had het onderweg helemaal niet moeilijk. Dan denk je ergens toch wel: ‘ooh, die overstap zou best al wel kunnen’. Maar ik wil daar toch wel de tijd voor nemen. Het scheelt dat hij van ons zelf is en ook mede-eigenaar Adri de Bruijn echt alle tijd voor hem wil nemen.”

Goede ervaring

De amazone heeft zich voor de zaterdag ook ingeschreven. “Ik merkte dat Euro aan het eind van de proef iets leegliep, maar ik denk dat ik hem morgen wel de ring in rijd. Zo’n meerdaags evenement is een goede ervaring voor hem”, aldus Lenaerts.

Geslaagd debuut

De tweede prijs in de Zware Tour-rubriek ging naar Lotje Schoots, die met Equitop Favorit (Jazz x Jetset-D) haar Inter II-debuut maakte. “Het was een weg met hobbels en het is nog lang niet af, maar Equitop Favorit debuteert vandaag super in de Inter II”, schrijft ze enthousiast op Facebook. Het debuut was goed voor 66,47%. De derde plaats in deze rubriek was voor Marjan Hooge, die Eskara de Jeu (v. Jazz) naar 65,51% stuurde.

Zege voor Simone Terpstra

In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I was de winst voor Simone Terpstra en Dionne ST (v. San Remo). Zij behaalde 62,06% en bleef daarmee anderhalve procent voor op Linda van der Hauw met LN Benzatino (v. UB40). De top drie werd compleet gemaakt door Eva van der Linde. Zij behaalde met Fair Trade Texel (v. Krack C) 60,29%.

Bron: Horses.nl