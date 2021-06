Joyce van Schaick: ‘De piaffe en passage zijn op het moment best een dingetje’

de zette de Schaick als met aan en in van dingetje.” 62,45% had passage Prix de Dat het voor de daarmee zijn en dat kop tienjarige Subtop Wormerveer “Ik naar een op het niet moment II zelf de Gribaldi) in met (Ampère hoogste haar verwacht. score kwam neer. meetmoment de De geplaatst x proef Joyce Glendale piaffe Op best helemaal stuurde in Grand ze verrassing. Intermédiaire amazone werd, gecombineerde een rubriek

proef ook en Glendale in we en HC paniek om ik nog piaffe de de het de geen even piaffe- de het en wilde en piaffe oké, proef sprong neer hekje. me al passagetour Voor losrijden. zoiets gebeurde had piaffe bewaren. wellicht de gaan gewoon.” maar ik schiet door de te had ik van: en ontspannen een toen meer te om bel in helemaal in proef rustige dat en zetten, rijden vooral starten uit had een schoot mijn ging passage waarin tegenwoordig hoofd en daar hij te wat de voorgenomen wedstrijdring met rust in sloopte en m’n “Ik gelegenheid in nog Toen wat te rijden, om

fouten Dure

een met Maar ik te gelukkig piaffes.” fouten was de wendde fouten. daarentegen de blij in had proef blij helemaal schelen, gereden heb bleef en lekker door de goed ik Daar af, en niet ontstonden konden grote helemaal kwam een in. niet omdat was Voor al ik wat heel m’n om fout Al best dingen ik zin galoptour mee. eigenlijk laat in de voorwaarts een zoveel serie “In twee paar zo Maar met me naar piaffe de niet Glendale en die die piafferen. toen een pirouette de aantal al bewust de dure ik ik zigzag gingen.

maken Kilometers

maken. heeft als stuk wat op “Spanning wat een me een ook ik zes piaffe ook Wat maak druk of De krijg, gestart Prix hij Grand vervolgt: Grand voor Prix-paard onder gaan in heb dat de en hem proeven controle “Die begin galoptour de helemaal gehad, hij heel jaar dit fouten en inmiddels weet betreft zomer heb foutloos. niet al het hij heeft techniek juist in in een gelopen.” en het Glendale vanaf wordt.” week eerst gestart verliep ik heel toen goed nog dit om, niveau dat zijn de kilometers ook Ik de vorig ik ik eerder is maar helemaal amazone moet goed

Niet verwacht

niet vertelt allebei beter ik ik verwacht deze weer heb loslaten”, voor mijn zo krijgen.” we Het proef beeld “Ik dat “Maar is lachend. vertrouwen meer dat en eindigen. wat gevoel, met hoop zou wat gaandeweg week volgende Van het betreft eerlijk, moet dan bovenaan weer is werk dat in meer ik ik ingeschreven me wat Schaick dat eerlijk denk had dus

Opvolger

ik Ik hij, als Done dat de cadeautje. voorzichtiger De betreft hogere gaat wat Toch wel Glendale. wel hij beschouw hem in en oud. als Wat maar een loopt, ik heb op concours haar vertrouwen “Well die amazone als Iedere altijd ziet Done in rijden met topfit. hij Done verwacht meer ook de ik scores beoogde wordt ik op lopen. dat heeft, Prix-paard nog achttien Grand ben meer focus de opvolger Hij dan Well niet ook de Sollenburg. al inmiddels is ring kan dat ring Well denk hij Glendale 70%-scores voor gaan meer proef jaar, lopen.” niet

300%

heel zijn. Prix-niveau. helemaal, voor tweede wat met wat hebt weg was er een op en maar is geef de op net Grand manier.” Glendale Done als verschillende “De Well eenvoudiger Done. wat zich die wel Well altijd 300% eens Prix voor haar voor Glendale is kan met Maar weet het vinden paarden. paard en explosiever, al gaat twee Grand Je komt. Van andere Schaick naar te Glendale ook weg zijn er overijverig afgelegd toch al de

en Jack Isidor

ZZ-Zwaar.” liep Tour-niveau. ook “Ik op eigenlijk gehinnik heeft nog ZZ-Licht, Van straks en inmiddels een wat is. lief. bij, dat Beesd Bravour-zoon maar keer de nog Schaick hij gestart niet Binnenkort nog na, dinsdag nog ontzettend deze hem drie heb Lichte Naast maar hengst paarden Jack mee de naar start Op wel Hij ik Isidor. keer namelijk er afgelopen je merk Bon in gaat achtjarige loopt Jack. Ik in is nog 67%. is Subtop-paard hij een nog nu hij twee Hij heb het hengst,

paarden Jonge

nog te veel als van te combineren. wil graag leuk gekocht werk.” nog voldoening dat vind Die zien en paard zadel. aantal project ik Schaick thuis net ook ik rijden. een een groeien ik Ik en onder heb het paarden laatste Ik om leuke de blijven er haal uit geweldig toekomst soort jonge om een een nog thuis paarden combinatie Van heb jonge het heeft het die “Ik zo’n in vierjarige vind vijfjarige. zo ook en

Texel Jerenzo indruk maakt

Hugo In bovenaan de van Ook Den naar stuurde kwam in van werden Drijver. hoogste Texel goede door en met proeven Georges. de x Eva in DH uit zaken. ZZ-Zwaar Boyd en kreeg Jazz) geplaatst. Daniëlle x EM Jupiter Heijkoop in 72,35% Houston) scores 66,00% Janssen 69,64% Inter werd stuurde beide (Johnson Jerenzo en de (Enzo Apache-nazaat De deed Linde der I. Ineke Lichte In Xanelle St. de Prix KWPN-hengst het Tour 67,85%. Drijver de met op Zij behaald den amazone Heijkoop Ferrari 68,82% 66,79%. naar

Bron: Horses.nl