Joyce Vegter: ‘Ik voel me een heel gelukkig mens’

Joyce Vegter reisde met twee Lichte Tour-paarden en het ZZ-Zwaar-paard Gabana (Bretton Woods x Olivi) af naar de Subtopwedstrijd in Haaksbergen. Met Gabana won ze beide proeven met 67,57% en 67,29% en sloot daarmee op overtuigende wijze haar periode in het ZZ-Zwaar af. Daarmee heeft ze amazone straks drie paarden in de Lichte Tour. "Ik voel me een heel gelukkig mens", verzucht ze enthousiast.

“Gabana was na het Nederlands kampioenschap niet meer mee op concours geweest. In Ermelo eindigden we op de zevende plaats, er mochten zes naar de kür. In de kleine finale behaalden we een mooie tweede plaats”, blikt de amazone terug. “Daarna heeft Gabana een weekje vrij gekregen en vervolgens ben ik haar rustig gaan voorbereiden op het Lichte Tour-werk.”

Mega sprongen

“In de training heb ik voornamelijk de series wat verder uitgebouwd. Vooral de tweeërs, maar ze springt ook wel wat eners. In de proef van vandaag verprutste ik een serie en had ik wat foutjes die niet nodig waren, maar ik heb naar deze wedstrijd ook niet zo toe getraind als bijvoorbeeld naar het NK. Toch kan ik merken dat Gabana de laatste periode echt met mega sprongen vooruit gaat en iedere proef wordt makkelijker.”

Drie is best veel

Vegter had zich van te voren al voorgenomen dat dit haar laatste rondje in het ZZ-Zwaar zou worden. “Ik had vandaag drie paarden mee, maar dat vond ik best veel. De komende weken neem ik iedere keer twee paarden in de Lichte Tour mee en dan kan ik dan wel beslissen welke twee van de drie dat worden. Ik ben heel blij dat twee van hen van mezelf zijn en de eigenaren van Gabana zijn heel enthousiast. Dat is erg leuk.”

Handigheid

“Een jaar of elf à twaalf geleden reed ik voor het eerst Subtop. Ik heb toen junioren gereden en een keer ZZ-Zwaar gestart. Je komt er door hard te werken, maar ik merk ook dat des te vaker je op dit niveau rijdt, des te handiger je er in wordt. Het is toch anders dan de basissport. Je leert preciezer rijden, je oefeningen beter voor te bereiden en er wordt anders gejureerd. Het is een stuk serieuzer.”

Klok dubbel in de prijzen

In de tweede proef werd de top drie compleet gemaakt door twee Vivaldi-nakomelingen. Marike Klok reed Weidehuis Viva la Vie met 62,79% naar het rode lint. Egbert Wiechers kwam met Endrik uit op 62,07% en eindigde daarmee op plaats drie. In de eerste proef mocht Klok ook al het rode lint in ontvangst nemen. Daar behaalde ze 63,00%.

Bron: Horses.nl