Joyce Vegter weer naar Ermelo: ‘Kwartje begint nu echt te vallen’

Joyce Vegter is lekker op dreef met Gabana (Bretton Woods x Olivi): het duo heeft er nu drie wedstrijden in het ZZ-Zwaar opzitten, won daarbij steeds een proef en tikte ook al de 70 procent aan. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Almelo kwam het resultaat uit op een overwinning met 68,857% en een tweede plek met 65,357%. De combinatie heeft zich inmiddels ook ruimschoots geplaatst voor het NK Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar.

“Dit is eigenlijk een droom! Zo wil ik iedere keer wel op concours”, jubelt Joyce Vegter. Na de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Licht van afgelopen maart, waarin de de vijfde plek behaalden, gaf Vegter Gabana even vakantie en twee weken geleden maakten ze in Noord-Sleen hun debuut in het ZZ-Zwaar. Dat sloten ze toen af met een eerste een tweede plaats. Vorige week in Geesteren werd het een eerste en derde plek en nu dus weer een eerste een tweede.

Weer naar Ermelo

“Ons debuut in het ZZ-Zwaar zat eigenlijk nog niet in de planning maar na haar vakantie deed Gabana alles zo makkelijk. Alsof ze helemaal geen vrij had gehad. Dan maar een keer de Subtop proberen”, blikt Vegter terug op haar succesvolle overstap naar het ZZ-Zwaar. “Het is altijd afwachten, vaak moet je wat langer doorrijden tot dat een nieuw niveau normaal wordt. Voor mijn gevoel kwam twee keer 68 procent (inmiddels door de KNHS bijgesteld naar twee keer 67 procent, red.) scoren om naar het NK te mogen veel te snel. Dat het zo uit zou pakken had ik niet verwacht. Dus over twee en een halve week mogen we weer naar Ermelo.”

Programmafout

In de tweede proef eindigde het duo unaniem op de eerste plek maar in de eerste proef waren de juryleden met ruim vijf procent verschil (68,000% en 62,714%) nogal verdeeld. “Voor mijn gevoel waren het twee gelijkmatige proeven. Zo’n verschil is wel jammer maar dat hoort erbij. En een beetje stom maar in de eerste proef reed ik verkeerd. Dat gebeurt me eigenlijk nooit maar nu een keertje wel. Ik was zó geconcentreerd en bij de uitgestrekte stap hoorde ik op de achtergrond een omroeper van de naastgelegen scouting. Daarvan raakte ik afgeleid en reed toen een grote volte in plaats van de diagonaal. Ik baalde wel even een beetje maar gelukkig hadden we nog genoeg goede onderdelen.”

In de knup

Ondanks de reeks successen is het volgens Vegter niet altijd makkelijk geweest met de merrie. “Toen Gabana bij me kwam had ze nog nooit een wedstrijd gelopen. Het is een paard met giga veel kwaliteit maar eerder maakte ze het zichzelf moeilijk. Ze wil graag super goed haar best doen en van een klein foutje raakte ze helemaal van slag. Dan kwam ze echt in de knup met zichzelf”, blikt Vegter lachend terug. “We laten nu links en rechts best nog wat punten liggen maar het kwartje tussen haar oren begint nu echt te vallen.”

Voelt als eigen

Vegter rijdt de elitemerrie sinds twee jaar voor haar fokker. “Ik heb daar ooit een veulen gekocht en eerder voor hen een merrie voor het sportpredicaat gereden. Ze laten me helemaal vrij in de opleiding en daardoor voelt Gabana als eigen. Ik ben er heel blij mee.”

Ook Van Manen 1 en 2

Net als Joyce Vegter behaalde ook Floor van Manen een eerste en tweede plek. De amazone, die vorige week met 72 procent een geslaagd debuut in de Subtop maakte, reed Gregor (Quarterback x Rousseau) in de eerste proef met 65,643% naar de overwinning en in de tweede proef met 66,714% naar de tweede plek. De derde prijzen waren voor Samantha van der Lof met Scott Eastwood (v. Sir Donnerhall) met 60,929% en Sanne Bolster – Klein Braskamp met Exclusief (v. Jazz) met 63,286%.

PSG voor Langevoort

Ashley Langevoort en Dance Royal (Wynton x Flemmingh) wonnen unaniem de Prix St. Georges. Over de rest van de top drie drie waren de juryleden het oneens. De proef van Leila Sticker en Fieldmaster (v. Ampère) leverde bij Marlon van Wissen 61,618% en de zesde plek op, terwijl Monica Drohm het 68,235% en de tweede plek waard vond. Met een gemiddelde score van 64,926% werd het de de tweede plaats. Ook bij Kristel van Duren – Bodewes met Farfelu D.E.S (v. Uphill) liep de beoordeling (61,471%, 7e en 67,794%, 3e) flink uiteen. Het gemiddelde van 64,632% leverde de derde plek op.

Van der Heide wint Inter I

In de Intermédiaire I mocht Jacob van der Heide het oranje lint ophalen. Hij stuurde Fantastico (v. Jupilot) met 63,529% naar de unanieme overwinning. Maaike Hofman en Don Diablo (v. Wynton) werden tweede met 62,574%.

Ten Hoor en Rueben

In de gecombineerde rubriek voor de jeugd trok young rider Maaike ten Hoor aan het langste eind. Haar landenproef met Symfonie (v. Metall) leverde 63,382% op. Sabine Rueben was als enige deelnemer in de Grand Prix verzekerd van de overwinning. De Duitse amazone reed met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Double Joy (v. Desperados FRH) 61,304% bij elkaar.

Bron: Horses.nl