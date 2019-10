Judith Pietersen en Limited Edition winnen PSG-debuut: ‘Het is echt mijn prinsje’

Het succesverhaal van Judith Pietersen en haar imponerende Friese hengst Limited Edition (Uldrik x Tsjalke) blijft voortduren. Op de Subtopwedstrijd in Houten debuteerde de combinatie in de Prix St. Georges en sloot dat winnend af met 67,13%. "Limited Edition heeft altijd een inzet van 110% en dat is heel fijn werken", vertelt de amazone blij.

“Na het Nederlands kampioenschap heb ik Limited Edition een tijdje thuis gehouden om hem verder door te trainen. Vorige week heb ik hem weer meegenomen in het ZZ-Zwaar en achteraf was ik daar wel blij om. Ik merkte dat hij het ritme wat miste, hij wil dan nog wel wat stoer worden. Hij houdt er van om te showen”, vertelt Pietersen lachend.

Afwerking

In Houten liep de hengst een goede proef. “Ik weet hoe hij het thuis in de training doet, maar een hoger niveau op wedstrijd is altijd even afwachten. Gelukkig had hij er heel veel zin in en liet hij zich fijn rijden en bewerken. Ruimte voor verbetering is er nog wel. Dat is vooral de afwerking. Hij springt bijvoorbeeld fijne series, maar de lijn mag nog strakker en rechter. Daarnaast blijf ik bezig met het verbeteren van de gedragenheid en verzameling. Hij heeft zich daarin al goed verder ontwikkeld.”

In bescherming nemen

Voor Pietersen is en blijft het een speciaal paard. “Hij is echt mijn prinsje. Omdat hij altijd voor je wil werken, moet je hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Daarom heb ik hem ook bewust thuis gehouden om richting de Prix St. Georges te werken. Ik heb zelf wel vaker Lichte Tour gereden, maar het was vooral belangrijk dat hij er klaar voor was. Nu is hij dat en nu moet hij op dit niveau gaan groeien. Onlangs ben ik heel voorzichtig aan begonnen met spelenderwijs wat oefeningen van de Grand Prix mee te nemen. Bijvoorbeeld met een klein dribbeltje richting de piaffe.”

Uniek

De amazone is van mening dat Limited Edition alles in huis heeft. “Hij heeft drie onwijs fijne gangen en heeft een fantastische inzet. Ik moet toegeven dat hij heel speciaal voor me is. Ik ken hem door en door. Ik zie aan de blik in z’n ogen hoe zijn mood is. Dat is natuurlijk uniek.”

Dorrestijn tweede

In de met de Intermédiaire I-gecombineerde Prix St. Georges ging de tweede prijs naar Marian Dorresteijn. Met Enjolien (v. Jazz) behaalde de amazone 66,25%, waarmee ze een dikke procent voorbleef op Yael Reiners en Ferrari (v. Jazz), een volle broer van wijlen KWPN-hengst Tango. In de kleine ZZ-Zwaar-groep ging de zege in de eerste proef naar Jet de Geer en Babette (v. Krack C). Monique Hijdra stuurde Dirigent (v. Painted Black) met 61,36% naar het rode lint. In de tweede proef deed ze er met 62,29% een schepje bovenop en won daarmee de proef.

*Meer nieuws volgt*

