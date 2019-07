Judith Rijpkema: ‘Ik word alleen maar blij van dit paard’

Een halfjaar geleden beleefde Judith Rijpkema met Geisha (Florencio x Clavecimbel) een droomdebuut in de Prix St. Georges. In de maanden bracht dochter Nienke de merrie uit bij de junioren, maar nu was het weer de beurt aan Judith. Op de goed georganiseerde Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid stuurde Rijpkema haar merrie met een persoonlijk record van 68,09% naar de winst in de Prix St. Georges én naar de hoogste score van de dag.

Bij haar debuut in Wormerveer tikte Rijpkema de 65% net niet aan, maar in Velsen-Zuid ging de amazone daar ruimschoots overheen. “Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, maar het ging vandaag echt naar alle tevredenheid. Ik reed met meer zelfvertrouwen de ring in en Geisha is in de tussenliggende maanden hard vooruit gegaan. Ze is een stuk sterker geworden en daardoor heeft ze, zonder dat het geforceerd is, veel meer afdruk en kracht in de draf.”

Doortrainen

“Dat sterker worden is een kwestie van ouder worden en consequent blijven doortrainen. Mijn dochter en ik wisselen het rijden thuis met elkaar af en dat is ontzettend leuk. Ik kan er heel erg van genieten als Nienke haar bij de junioren start, maar ik vind het zelf ook erg leuk om de ring weer in te gaan.” Ze vervolgt: “Eigenlijk had ik me voor een paar weken geleden ingeschreven voor de wedstrijd in Aerdenhout, maar die werd afgelast. Daarna heb ik me ingeschreven voor deze wedstrijd en ben ik hier gericht naartoe gaan trainen.”

Alleen maar blij

Rijpkema vertelde eerder al aan Horses.nl dat de moeder van Geisha, Merel, werd ingeslapen wegens een verlamming van haar strottenhoofdklepje. “Geisha was haar eerste en enige nakomeling, maar ik herken gelukkig wel heel veel van Merel in Geisha. Het is wel de bedoeling dat zij ook een veulen krijgt één dezer jaren, zodat we toch de merrielijn kunnen voortzetten. Geisha is zo’n ontzettend fijn paard om mee te werken. Ik kan er alleen maar blij van worden en stap altijd met een glimlach af.”

Top drie en young riders

Met haar winnende percentage van Rijpkema bijna vijf procent voorsprong op de nummer twee, Karin Soek en Gryffindor (v. Charmeur). Soek behaalde een score van 63,24%. De derde plaats in deze proef was voor Sanne van Wingen en Chain’s Zero (v. Flemmingh). Young rider Kim van der Horst reed met Hidalgo de Winghe (v. Stedinger) zowel de landenproef als de individuele proef, maar kwam alleen in de individuele proef op een voldoende score (61,40%) uit.

