Julia Groenhart: ‘De uitdaging is het vinden van de balans’

Julia Groenhart heeft de stijgende lijn te pakken met Capora LH (v. Leonardo Da Vinci) en begon op de Subtop-tweedaagse in Heiloo woensdag met een eerste en een tweede plaats in het ZZ-Zwaar. "Ik heb lekker gereden, maar in de eerste proef zat de spanning in de weg en in de tweede proef was ik iets te ontspannen", vertelde de amazone na afloop.

Iets meer dan een maand geleden nam Groenhart de merrie na een wedstrijdpauze weer voor het eerst mee en dat rentree sloot het duo toen af met een overwinning met iets meer dan 64%.

Kilometers

Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om Capora een tijdje ZZ-Zwaar te rijden, zodat ze een beetje meer wedstrijdkilometers in de benen kreeg, liet Groenhart eind mei al weten dat ze ambitieuze plannen had met de merrie. Met haar twee scores van vandaag van 65% en 65,143%, waarbij wat onnodige foutjes het totaal nog wat omlaag drukten, vindt Groenhart het nu toch tijd voor een debuut in de Lichte Tour.

Ontspannen

“In de eerste proef had ik nog wat last van spanning, maar daar liet ze ook hele goede stukken zien en kregen we al veel zevens en 7,5′-en op het protocol”, vertelt de amazone enthousiast. “Toen zei Sander (Marijnissen, red.) ‘kom op het ziet er goed uit, je moet zelf ook ontspannen, laat het nou los’ en toen gingen er een hoop dingen in de tweede proef ook gelijk beter.”

Rustig aan

Dat ontspannen had Groenhart thuis ook al ter harte genomen, want in aanloop naar deze wedstrijd heeft ze het vooral rustig aan gedaan. “Ze kan de oefeningen heel goed, voor ons is het vooral zaak om in de ring net zo fijn te rijden als thuis, dus ze heeft laatst een paar dagen vrij gehad en ik heb op mijn gemak naar deze wedstrijd toe gewerkt”, blikt Groenhart terug. “Toen ik in de tweede proef meer ontspanning had merkte je dat de hele lijn aan punten ineens omhoog ging. Alleen jammer dat ik toen een beetje te veel ontspande zelf, waardoor er een paar foutjes ontstonden.”

Balans

“De grootste uitdaging is nu om de balans te vinden tussen genoeg ontspannen zonder dat het te relaxed wordt”, lacht Groenhart. “In de tweede proef was ik bijvoorbeeld zelf zo ontspannen dat ze bij het binnenkomen in draf viel en later in een pirouette ook uit de galop viel, dat is natuurlijk zonde, maar tegelijkertijd ook een teken dat het echt verbetert met die ontspanning in de proef.”

Stoute schoenen

“Met de resultaten van vandaag en het gevoel dat ik had in de proef heb ik dus ook maar besloten om de stoute schoenen aan te trekken en mijn start morgen om te zetten naar de Lichte Tour”, vertelt Groenhart verder. “Ze heeft aanleg voor het zwaardere werk en vandaag pakte ik in het losrijden ook gewoon al de wisselseries mee, die gaan haar heel makkelijk af.”

Mooie punten

“We hadden vandaag 7,5′-en voor de drafappuyementen, voor de wissels en ook voor de uitgestrekte stap, die in de Lichte Tour natuurlijk dubbel telt en omdat ze alles eigenlijk gewoon kan, gaan we het morgen gewoon proberen”, besluit Groenhart.

Bron: Horses.nl