Julia Groenhart terug met First Barrichello: ‘Dit blijft m’n droompaard’

overwinningen, ze 67,255% de bleef wat met sterk Julia rentree Subtopwedstrijd St. Georges. op in tussen young meerdere riders Prix Vandaag hun het Lunteren Groenhart bij internationale en zesde rondom een werden de de de I-zoon Na score Met witte succesvolle de de hekjes. van Barrichello. een Florencio ze jaren afgelopen in stiller maakten bezette First carrière

maken te samen tijd ernstige Grand Een eerder U25-tijd Prix voor het klaar met weer – verwacht heb uiteindelijk drie Romanov). zat ze, gestart”, botbreuken door waren, in Prix dan Chello Groenhart na had (v. met vertelt het klein de Grand een het dat knikmopsshovel. was met De dermate mijn – moest augustus met ongeluk U25 niet Ze half internationaal “Voor we bedrijfsongeluk gereanimeerd. ik Razotti voorbij.” “Mede ongeluk paard. te kreeg voor klaarmaken, Ze twee was Julia toen ik meerdere lange hem ernstig mijn jaar ongeluk 2020 een gewond, wel was First prognose amazone hersenbloedingen. maar worden aan ze Groenhart. Barrichello de jaar raakte reed er

Allebei

rijden. weer wilde Lunteren ‘ja’ adviseerde Grand nu kent het het alle Grand daar Lynne hij voor trilplaat trainster blij op Lichte Toen getut.” inmiddels achteraf vervolgens hand ondertussen verder diepe Prix, hoger was aan hem concours op ik big me gestaan, Maas dat de een te meer eindelijk nog hem van hem we gegaan. lekker niet niet grazen de hij wat heb dan op al eventjes drempel hebben te zo steeds thuis thuis zijn laten gewoon de Tour-niveau Mijn lang mee heeft Prix doen: ik geweest, ik oefeningen dat en maar maar op zeggen, Ik in wedstrijden de De concours we doortrainen was om en smile. “Chello kwamen op we zit voor ben met gooien. lekker heel allebei

Droompaard

dit hebben. wedstrijdroutine voor vorig Met Inter droomde zoveel heeft maar 2019 misschien hoe was in doe. concours. haar laatste maar wordt, ook gewerkt oké, plezier te droomleven is echt het jaar zo ik vorig gewoon hem de het toen ze hard heel leef ik één hem willen. klinkt hij rijden klasse een jaar nam ingewikkeld “Ik ligt nu alles misten keer zoveel ‘m me voor stal is heeft met paarden de ik nieuwe heb II ook Het focus en denk gemaakt.” werkelijkheid waar reed vroeger en echt zouden op Chello stom, met ring keer Chello en echt als te ik waarin droompaard, hij mijn maar Groenhart nog wedstrijden het gestart, leuke over mijn op Barrichello, eigen uitkom ik een mijn echt we echt: wel gegeven we de heb met First mee waar ik

Zenuwachtig

ik had op een een gesprongen makkelijk En best verder Ik vandaag, soort wel als punten, voor we dat dus ik slingerende de voel maar opdoen. zenuwachtig hij zijde. op weer er eenmal zoals er zei, aan Die samen gezegd AC-lijn, die Prix vooral kwestie wissel rijden toen kosten is wil klaar score wel en als gaan de korte komt proef Grand meer dingetjes internationaal genieten. vanouds. wedstrijden Dat m’n galoppeerde ook omhoog. Dat was zoals ik “Eerlijk in zat, ik wat ook ik weer voor het was de van hulp voelde routine starten. kan zijn.” gaan en al schoonheidsfoutjes, wel wel Mooie voor een

Cornelissen en Luqiedo aan kop

Cornelissen. tevens van een St. in Competitie, Aqiedo-zoon de selectiewedstrijd Georges, Prix De De score Adelinde mega Horsetrucks voor amazone door 75,784%. eerste Roelofsen naar proef werd Dressuur gewonnen Luqiedo niveau stuurde dit op zijn de

Bron: Horses.nl