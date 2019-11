Karen Nijvelt naar bijna 66% bij rentree: ‘Het begint steeds meer op z’n plek te vallen’

Karen Nijvelt reed TOP's Go For It (Jazz x Negro) voor het laatst de ring in op CDI Deauville in juli dit jaar. Op de Subtopwedstrijd in Oirschot maakte de amazone zaterdagmiddag haar rentree met de achtjarige zoon van Grand Prix-merrie TOP's Zoë. Dat rentree was met 65,81% goed voor de tweede plaats in de Prix St. Georges, vlak achter winnaar Remy Bastings met Eqador.

“Het was alweer even geleden dat ik op wedstrijd was geweest, dus het was weer een beetje aftasten”, steekt Nijvelt van wal. “Het fijne aan de wedstrijd in Oirschot was, dat er de gelegenheid was om zowel basis als Subtop te starten. Vaak is het of het één, of het ander, waardoor de jongere paarden er vaak wat bij in schieten. Nu kon ik naast TOP’s Go For It, ook mijn Z2-paard TOP’s Handsome meenemen.”

Aan kracht gewonnen

“Ik had het de afgelopen maanden behoorlijk druk thuis en als ik op concours ga, wil ik dat wel met de juiste focus doen. Daardoor heb ik ervoor gekozen m’n paarden thuis rustig door te trainen. Met Go For It heeft dat goed uitgepakt. Ik heb me voornamelijk gericht op het basiswerk, waardoor hij toch wel een heel stuk aan kracht heeft gewonnen en een hele slag vooruit heeft gemaakt.”

Steeds meer op z’n plek

“Daardoor was in de prof goed merkbaar dat hij er nu makkelijker aan kan blijven trekken, waardoor ik ook mooi stil kan blijven zitten. Het is een heel groot, sterk paard. Niet alleen in z’n beweging, maar ook wel eens in de hand. Nu alles wat meer op z’n plek begint te vallen, blijft hij toch steeds makkelijker zelf bovenin. Dat kan uiteraard nog beter, maar hier was ik heel blij mee.”

Goed Grand Prix-paard

“Go For It is nu nog geen paard dat voor achten door de proef loopt, maar zoals ik het nu ervaar en met de instelling die hij nu heeft, zeg ik: ‘dit wordt een goed Grand Prix-paard’. Hij heeft heel veel aanleg voor de piaffe en passage en ik denk dat hij op dat niveau goed kan gaan scoren.”

Tevreden

Nijvelt was ook tevreden over haar Z2-paard TOP’s Handsome. “Hij sloot zich in de proef wat af, waardoor hij twee wissels voor na-sprong. Maar dat soort dingen los je wel weer op. Dat hij zich afsloot uitte zich eigenlijk vooral in de verzameling afwerking. Hij doet echter goed zijn best en ik ben voor nu erg tevreden.”

Bastings op dreef

In de Prix St. Georges ging de zege naar Remy Bastings, die met Eqador een score van 66,25% liet noteren. Het witte lint in deze ring ging naar Mascha Spanjers en Caesar (v. Dayano). Voor Bastings was er nog meer succes in Oirschot. Hij won met de KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro) de tweede ZZ-Zwaar-proef met 70,36%. Daarmee bleef hij dik zes procent voor op Esmeralda Tol en L.A.W. Tol’s Denver (v. Zizi Top). Vivian de la Roy maakte met Gasquet (v. Rousseau) de top drie compleet.

Hoogste score voor Bax

In de eerste proef van deze klasse was de zege unaniem voor Niels Bax en Giano (v. Lord of Loxley). De ruiter noteerde met 71,14% de hoogste score van de dag. Miranda Pakvis kwam met Fabene (v. Tango) uit op 63,07% en wist daarmee het rode lint te veroveren. Tol mocht in deze ring de derde prijs in ontvangst nemen. In de Intermédiaire I slaagde alleen Marie Louise Philipsen-Wijnhoven er met Andreo (v. Sandreo) in om een voldoende score te noteren.

