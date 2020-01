Kebie van der Heijden: ‘Beach Boy heeft er altijd zin in’

Een klein half jaar geleden nam Kebie van der Heijden de teugels van VMF Beach Boy (Sorento x Goodtimes) over van Stephanie de Frel. Na het winnende Grand Prix-debuut een maand geleden reed Van der Heijden de veertienjarige ruin op de Subtopwedstrijd in Someren wederom de ring binnen en won met bijna 70% ook de tweede start in de Grand Prix.

“Bertje, zoals we hem op stal noemen, staat sinds augustus bij me op stal. Ik kende hem daarvoor al heel goed en was altijd al van hem gecharmeerd, dus toen Stephanie bij VMF Stables vertrok, was ik blij dat ik hem kon gaan rijden”, vertelt de amazone. “Het is een heerlijk paard en hij doet altijd enorm z’n best. Op dit niveau moeten ze natuurlijk best wel hard werken, maar hij is altijd vrolijk en heeft er altijd zin in.”

Persoonlijk

“Het is natuurlijk altijd wel even wennen als je een paard van een andere ruiter overneemt. Helemaal op dit niveau is dat best persoonlijk, maar ik heb wel het gevoel dat het bij ons nu allemaal op de plek begint te vallen. Bertje miste de wedstrijdroutine wat en kan zich nog wel eens wat druk maken, maar in Someren bleef hij al een stuk rustiger. Hij kan daarnaast van nature fantastisch piafferen en passageren en scoort daar ook goed op.”

Leren loslaten

“Ik ben zelf geen routinier in de Grand Prix en de meeste paarden bij ons worden al verkocht voordat ze op dat niveau lopen, maar ik vind het wel fijn om zo zelf wat kilometers te kunnen maken. Het thuis opleiden van paarden is echt m’n passie en voor het op wedstrijd gaan wil ik wel eens te perfectionistisch zijn, dus ik moet zelf wel leren loslaten en gewoon gaan”, voegt de amazone er lachend aan toe.

Internationaal

“Zoals het nu lijkt start ik Bertje binnenkort een keer internationaal Grand Prix, maar uiteindelijk zal hij wel verkocht worden. Voor verkoop is het wel fijn als een paard goed in de wedstrijdsport mee draait en dat je ook resultaten kan laten zien. Tot die tijd blijf ik nog van hem genieten, wat ik geef ‘m echt niet zomaar aan de eerste de beste mee hoor!”

Debuterende Haazen tweede

In de Grand Prix bleef Van der Heijden met een score van 69,46% anderhalve procent voor op Jeannette Haazen, die D-Day (v. Vivaldi) voor het eerst aan start bracht op dit niveau. De derde plaats in de met de Intermédiaire II gecombineerde rubriek ging naar Krista Kolijn en Wish (v. OO Seven), die een score van 62,94% realiseerde.

Heunen wint Lichte Tour

In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I ging de overwinning naar Nicole Heunen. De amazone stuurde Ciske (v. Spielberg) naar 66,99%, genoeg om een dikke procent voor te blijven op Denise Swinkels en Flashpoint (v. Westpoint). Rob van Puijenbroek-Visser reed Hilltop Begijnhoeve (v. Chagall D&R) met 65,07% naar plaats drie.

Bron: Horses.nl