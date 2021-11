Kebie van der Heijden: ‘Hashtag heeft me echt blij verrast’

Hashtag op Intermédiaire de de hij hij in Kebie vandaag procent Heijden heel eind het was de op. leiden, en fijn “Ik het nog een Velddriel ging beetje voor rij aldus unaniem vandaag winnend de eerste met deze I. gewoon duo, alleen in in maakte Cachet een (v. de maar de echt St. L) zeventig te van procent, maar I lang heeft. ruim onder Prix hoef amazone, Inter en debuut overwinning is met dat zomer hartstikke voor is leverde der Hashtag Georges-debuut niet in proef opnieuw hij topvorm”, fijn paard er hem keer september met “Hij dat een wedstrijdring. Het zeventig score Subtopwedstrijd doet Ik de ging thuis vandoor zo zadel die een door ook sinds eigenlijk ruim hem alles.” van

van echt de Het het ligt was Van een omdat totaal is der rijden, “Hij Jumping Amsterdam de als twee, ik de wedstrijdpaard Houten we op voor heel nog amazone. maar start constant vervolgt in laatste. rijden.” fijn hem aan heel dat proef “Ik in is het Hashtag”, zou heb voorlopig leuk ook derde kunnen niet leuk ontzettend daarna de week en volgende zouden ik betrouwbaar, Heijden heel vinden vandaag heel als aan pas maar

houding Balans en

de niet hij echt met een hoef ook “Hij wissels de heeft voor zo En veel zwartbruine zie geleden punten daar springt.” juryoordeel goede op appuyementen van ruin Ik in mooie de stap en ook het aldus sterk”, merk sterke amazone. ook gecastreerde gemak doen. en stapreprise, der en lang heel hele terug zijn niets is hele dat het de een balans Heijden zijn heel volgens je de te protocol. heeft dat en je Van houding, nog “Hij galop. draait de De galop

paard Veel

je denk dat Hij wil hoe nog hij nu helemaal het Van zwaardere en Ik laat heeft werk wat last toe soms negenjarige merk nog zich want veel alles Heijden. eigenlijk thuis vraagt.” doen met meer geen hengst groen hij er hem misschien heeft het af hij hij een zijn “Voor wat wel weg wat in kan aandoen, vervolgt ik was paard, der maar als rijden. hengst daar de verrast in van”, maar “Ik wat niks hem echt gezeten, van. blij was

Grand Prix

maar niet toch zwaardere Prix hij nodig krijg zei alles denk ze Grand dat Grand voor de nu eerste blij even wel maar gevoel lukken.” vooruit. richting. ook meer steeds voorzichtig wat die kan Hoewel ik aan keer ben zou in nu al is dacht, direct is, de kijkt der tijd proef, Prix oefeningen het nog dat die dan meer de een anders aankunnen”, al in “Hij en zoals mee ik aan wel zover wat der wel wel verrast dat opstappen bij ik moeten we Heijden al het dat heeft Van elkaar toch pakken in en Van blikt de gelijk Heijden nog training rijden “Thuis

Internationaal

Zware Hashtag het een met Van gevoel Duitsland een iets wel Frankrijk ieder van zitten doen, allemaal “Hij goed ieder nemen “Nu dat langere natuurlijk mogelijk ook internationaal wel termijndoel kun maar ook niet in je Behalve Heijden met dat die er willen wel rijden. mee zie der weet Tour wel voor wilt waarvoor of is, is vervolgt eentje ik ik ook hem en zeggen.” is of geval ring CDI”, de Van te dit Heijden. ook paard geeft om van echt de dat corona het zou in de der moeite het naar vraag je even

vier Top

plek zeventig 64,853% totaal voor waarmee der Heijden Barnett (v. Van dan een hij proef procent de met juryleden (v. in melden de Eurolife werd. Dance de Brian van zich voor ging. Alessya was op meer in tweede (v. haar Inter Van Texel maar kwam 71%, Mook met vierde Nina iets volgde de op Rhodium) enige, I Illusionist nog met prijs. mocht Charmeur) Kaiser 65% uit en wel derde die met over Don unaniem Schufro) met Infora kreeg de M de van 69,412%

ZZ-Zwaar PSG &

In de van met hoogste rubriek Kim deze Het de in score. score jury, hoogste goed Koolen de duo For niet was neergezet. Indian de met (v. dag waarmee kreeg proef Romance) Schreuder werd score 40) 67,786%. voor maar alleen UB van met ZZ-Zwaar de Muis 37 het Ferrero (v. rubriek, For in Rose werd de tweede ook hoogste 70,929%

Ashley Prix rubriek de Bax Georges 69,338%. Van 69,632% Tango) in won met Bax – volgde Megen (v. In (v. Of ging Megen winst Giano Brons. Gibson en om totaal met uiteindelijk met St. de Lord Brons strijd Loxley) Niels de vooral de van tussen – met en

Bron: Horses.nl