Kenna Bakker: ‘De controle in de proef moet nog beter’

Kenna Bakker was zaterdag op de Subtopwedstrijd in Lelystad met De Mersken Ginfonia KB (v. Oscar) een van de twee combinaties, die boven de 65% scoorden. De amazone uit Koudum won de eerste ZZ-Zwaar-rubriek met een totaal van 66,071% en zette daarmee ook de hoogste score van de dag neer. Marjan van der Jagt was de andere van de twee, zij kreeg in dezelfde rubriek als Bakker exact dezelfde score met de platenbonte Disa (v. Zospecial), die onlangs in Groningen een debuut in de Subtop maakte.

“Ik was vandaag vooral heel tevreden met hoe ik door kon blijven rijden”, steekt Kenna Bakker van wal. “Ik was hier nog nooit geweest en ik wist dus ook niet dat er hier allemaal windmolens staan. Ginfonia kan nog wel eens heet worden, dus ik dacht van te voren wel even ‘ik hoop maar dat dat goed gaat’. Dat was dus achteraf voor niets, want ondanks de zeer onstuimige weersomstandigheden kon ik heel fijn blijven rijden.”

Struikelblok

“Er zaten heel veel goede dingen in de eerste proef, maar de tweede wisselserie ging wel echt de mist in”, vervolgt Bakker. “Dat is ook een beetje ons struikelblok, Ginfonia gaat in de series voor me uit denken en dan springt ze de wissels ver voordat ik de hulp geef. De gewone wissels gaan wel gewoon goed, maar in de series moet ze echt leren wachten.”

Kan alles

“Die series zijn ook de reden waarom ik nog geen Lichte Tour ga starten”, legt Bakker uit. “Ze kan eigenlijk alles al en goed ook, maar zo lang ik in de proef niet de controle heb over de wisselseries wil ik nog niet overgaan.”

Drafreprise

De amazone is uitermate in haar nopjes met de drafreprise van haar merrie. “Ginfonia is een super fijn paard en ze had vandaag ook weer heel veel hoge punten voor drafonderdelen”, blikt Bakker terug. “Zo hadden we bijvoorbeeld 8,5′-en voor het appuyeren en het uitstrekken, maar met de zevens voor de eerste wisselserie was ik vandaag ook heel blij.”

Perfectionistisch

Het doel van Bakker met Ginfonia is om uiteindelijk Grand Prix te kunnen gaan rijden. “Ze kan al heel goed piafferen en passageren en ze springt ook de wissels om de pas al, maar hoewel ik echt graag verder wil, wil ik eerst nog twee of drie keer ZZ-Zwaar kunnen rijden waarbij ik echt de controle heb kunnen houden”, vertelt de amazone, die is opgenomen in Mei Grand Prix Nei Grand Prix 2.0. “Thuis kunnen we nu heel goed de rust bewaren in de series en ik ben daarin heel perfectionistisch, dus ik wil dat ook in de ring.”

Tijd genoeg

Bakker leidde de merrie van jongs af aan zelf op en kan voor begeleiding in de training rekenen op de steun van haar vaste trainer Marc-Peter Spahn en MGPNGP-trainer Rien van der Schaft. “Marc-Peter en Rien vinden net als ik dat ik eerst nog even ZZ-Zwaar moet blijven rijden, ook al hebben we allang de punten om een overstap te maken”, aldus Bakker. “Ginfonia is pas acht, dus we hebben tijd genoeg. Als de gehoorzaamheid in de series goed is, dan kunnen we de overstap makkelijk aan.”

Top drie

Van der Jagt kreeg dus precies dezelfde punten voor haar proef met de opvallend getekende merrie van Zospecial, maar eindigde na toepassing van de ex aequo-regeling op de tweede plaats. Beide combinaties stonden ruim twee procent los van de concurrentie in deze groep. Iris Verheij maakte met Epril W (v. Wynton) de top drie compleet met een totaal van precies 64%.

Tweede proef

In de tweede proef viel de score voor Bakker en Ginfonia vier procent lager uit dan in de eerste en mocht ze het witte lint ophalen met 62,071%. In deze tweede rubriek was Benjamin Bakker concurrent van zichzelf met Beau Didly (v. Oscar) en Haribo (v. Didando). De ruiter uit Sintjohannesga won de rubriek met Beau Didly met 63,5% en eindigde met de eigengefokte Haribo op de tweede plaats met 63%.

Lichte Tour

In de kleine gecombineerde Lichte Tour-rubriek kwam alleen Iris Mensink met Zeewolde’s Oberon (v. Rousseau) boven de zestig procent uit. Het duo reed een Intermédiaire I-proef en won de rubriek met een score van 63,162%.

Zware Tour

Net als in de Lichte Tour, was er ook in de kleine gecombineerde Zware Tour-rubriek slecht een combinatie die boven de zestig procent scoorde en dat was Cindy Schelvis. De amazone reed met Zidane (v. Sunny Boy) een Intermédiaire II-proef en kwam uit op een score van 61,176%. “Lekker gereden in Lelystad met Zidane. Piaffe en passage nog niet zoals ik het graag wil hebben in de proef en weer net tekort in de eners, maar vier procent los van de nummer twee!”, liet Schelvis na afloop weten.

Jeugd

In de gecombineerde jeugdrubriek lagen de scores vandaag erg dicht bij elkaar. Anouk Beelen won de rubriek met Harley Khan (v. Zjengis Khan) met 60,956% voor haar young riders-proef, maar niet unaniem. Valine Ligthart reed met Davinci K (v. ) zowel de individuele als de teamproef van de junioren en werd ook door een van de juryleden op de eerste plaats gezet. Met haar uiteindelijke scores van 60,727% en 60,147% kon Ligthart Beelen uiteindelijk niet van de zege houden.

*Uitslag volgt*

Bron: Horses.nl