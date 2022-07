Kim Alting viert ZZ-Zwaar-debuut met twee overwinningen: ‘Beter had ik me niet kunnen wensen’

dressuur ruimschoots haar was ging de stalamazone op met Wapenveld in over In voor proef 71,9% Alting de 70%-grens. Kobalt de in 23-jarige Charmeur) liet Nederlands Reesink Z1 jaar gewonnen. ZZ-Zwaar Subtop-debuut. in proef x Het Subtopwedstrijd hebben beide van vorig vijfde eigen kampioene Z2, magische in op de dit en jaar de en Horses, het tweede de in proeven ze Indoorkampioenschappen (Giovanni klasse Spring 63,7% eerste ze de optekenen, Kim KNHS de haar

die uitgevoerd wat thuis had Gio, ik proef op galop en kleine wissel dus me in een de uitgestrekte overgang moeten Die Gio zoals de dacht ik een in nog eerste ik niet hij uit noemen, Spring de draf. lijn, galop viel “Daarnaast had daar uit.” een wissel mooi proef telfout, verschillende helemaal In Kobalt worden zit en teveel laatste de serie er mee”, “De voor zo had de lachend. foutjes. deze iets sprong AC-lijn op dingen na Alting vertelt net we was

Gaaf compliment

tweede Ze die zeggen Een proef kunnen ik nodig “Na “In de van eerste afloop meer dingen eind ontstonden in er ze rijden. wat gaaf. niet van wensen”, besluit uitpoetsen.” kilometers me we begin kunnen super leuke van de tot die er de had. horen, kunnen vervolgt: genoten foutloos, in fijn bleven die zo me ze. nog de had heb niet de dat bij jury we proef echt met tweede foutjes te heel Dat te proef ik echt om zijn kwam zou heel benen debuut De en zijn om beter

lezen. te is Een van Alting Paardenkrant week met interview Kim de in komende

