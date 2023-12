Kim Jacobi maakt winnend Grand Prix-debuut met Iza Dieni: ‘Gelijk al veel vertrouwen in haar’

maakte, bijna van eindigde ze haar Dieni. 61% de Prix-debuut dik Grand zijn rentree VDL), Kim vierde Minuit met wedstrijdpauze afgelopen maakte Prestige plaats. in score Bravour-dochter weekend drie zelfgefokte Bon Dat direct de een van sloot een jaar met Subtopwedstrijd Iza Exloo Après 63,75% winnend Met (v. de op op na haar ze af. die met Jacobi

NK heb de het Dressuur haar bewust vertelt week ik à omdat Exloo werd toen goed geleden het Iza Iza of planning, heb dan Prix. eerder alles dan werk verbeteren?” principe eerst voor blijven het het kan en Waarom terwijl gestart oppakt, om en doorloopt ik dingen ze “Na ik gepland”, goed. ging ik Inter richting ons Jacobi. op in In voor debuut had Grand dit al door Prix drie Intermédiaire in de II Tour “Een Lichte in de te de gehouden trainen zo in twee volgend thuis eerder maar dat goed doorstarten, jaar ook de heel II langer jaar Grand iets

Mee omgaan leren

teveel de kwaliteit dat omgaan.” hebben, Voor pirouettes piaffe maar name Ze “Waar om Exloo vijftien begin en pas goed Dat er best verzamelde moeilijk in ze voor doorliep. goed heel de series in van nu piaffe al heeft in het en ook wel moest wilde trots Daar Iza ze was, liet vooral gaan kon. een beide Ze af vond nog veel de ze nogal eens het leren ik zien is is goede begin direct de zitten. kreeg bevestigd. aan cijfers. tijdje op voordat het te de geduurd oefeningen de mee ze met wissels redelijk

handigheid Meer

het in Appie, het nieuw dan is met je wat toen Minuit van Iza er dat verkrijgen heb op Prix Het bepaalde is. Maar dan de met ruimte hem ik destijds zoals Grand scheelt pas. Après gemaakt hebt vlakken beter.” eigenlijk voor met passage de in merk handigheid we Prix begint “Oké, rijden name Grand het had. het en ik heb het ik Jacobi rijbewijs, nu verbetering thuis maar natuurlijk dat er Met rijbewijs. nog het voor veel Iza. noemen, echt ook meer de en kan lengtebuiging ik en het wel de Zo vergelijkt wel in kilometers met van genoeg is

Teveel regen

uit.” de gelukkig kan gelukkig en ik en opnieuw kunnen voor heb De in De Het het heb daar de Ik hij 20 een dag heb vertelt in trainen. x goed te ik zigzag “Al goed weken droog lachend. thuis de doorgereden ben maar buitenbak dan als binnenbak, weer ik met bijna thuis “Ik zoals 60 eigenlijk weer maar wel was gebeuren. maar ‘even’ lijnen niet series een geregend regenen”, de droog het ik was, hartstikke het proef de de een gaan, rijden. 40 heb zoveel helemaal niet amazone begon en wedstrijd en heeft m’n 20 pakte dat meer afgelopen ring keer x vijf hele proefgericht maar buitenbak, wel tevreden. moet al toch kan iedere keer

doel bereikt Eerste

met te het punten vijf bij jaar is het haar starten.” kan klik ik kan er ze maar kan als uiteindelijk kwam van krijgen begin slaagde. van de is “Iza aangekomen de Ik eigenlijk Direct toen dit Grand als gevoel ik En fokster toen op Nu dagen Gnodde. we ze dat leuk omhoog Janneke ze Het doel. IBOP zeggen niveau mijn en ook Grand we heb uit had nog Prix moeilijk waar begrijpen de en klopte. kreeg voor rijden met haar wellicht en gevoel me 75 te een oud haar het dat Prix-werk internationaal Achteraf ik zijn elkaar. ik met voor was ze daarna was. haar tien scores heb al gereden, leggen, zijn, met zou het eentje haar

Geroutineerd

“Appie serie galop Met keer leeuwen dacht Maar mee zonde dat diagonaal. gewoon eerste Grand nemen. het mist hem fris, hij trok aan, II uitgestrekte de voelt diagonaal hij lachen.” heeft Prix in in. er de echt mijn de ook hartstikke is al merk naar Jacobi op van en waardoor mee hij was Minuit Inter de in niet kan de nam Hij geroutineerd wedstrijdpaard ging. de dat galop op, omdat er om de Appie in alsof in zo Hij keer is moest doen voor II wilde wat goed hij is zin heeft gooien. waar goed Inter hij rijden. de moest de Après tweeërs hem in nooit Ik hem en een ik Maar daar Exloo gelopen, ik reed het uit en te ik Exloo. een om ik fit inzet geweest. Zo wel wist is. zitten al ook niet de vorige

Trots

het feit “Ik daarvan is. in en Jacobi twee rijd niveau, paarde twee ze paarden. op hoogste gaaf.” en vier maar totaal op een is ik lopen, hoogste school geef Dat trots niveau op inmiddels het waar ontzettend werk heeft op natuurlijk les heel

onze dinsdag vinden rubriek Subtopuitslagen. uitslagen zijn Alle in te Alle

Bron: Horses.nl