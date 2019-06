Kim Noordijk na winnend PSG-debuut: ‘Die mindere puntjes vergeef ik hem hoor’

Op de Subtopwedstrijd in Schijndel was Kim Noordijk vrijdag met Vonkenstein (v. Ferro) goed voor de afgetekende overwinning in de Prix St. Georges. Het duo debuteerde niet alleen winnend in de Lichte Tour, met de score van 70,66% zette de achttienjarige amazone ook de hoogste score van de dag neer.

“De proef ging zo fijn, ik kon heel fijn blijven rijden en ik kon er ook echt van genieten”, vertelt Kim Noordijk na afloop. “Er zaten heus nog wat schoonheidsfoutjes in, maar voor de eerste keer op dit niveau en dan zo’n score, daar had ik ook niet op gerekend.”

Beter dan thuis

“Waar ik ontzettend blij mee ben is hoe goed hij bij me blijft in de proef”, vertelt Noordijk verder. “Hij is best wel heet en thuis is dat bijvoorbeeld lastig in de series, maar in de proef kan ik hem met zo veel rust rijden, dat hij heel mooi door blijft springen en dat we gewoon allemaal zevens krijgen. Hij heeft echt een hele goede wedstrijdmentaliteit.”

Hoogtepunten

De uitgestrekte galop van Vonkenstein is volgens zijn amazone altijd goed voor hoge punten, maar de Ferro-zoon liet ook een hele mooie draftour zien. “We kregen vandaag mooie punten voor de uitgestrekte draf en de uitgestrekte galop, maar ook voor de zijgangen in draf hadden wel mooie cijfers”, vertelt de amazone uit Galder verder. “En de jury was ook tevreden over zijn souplesse.”

‘De mindere puntjes vergeef ik hem’

Waar de ruin vooral in draf en galop uitblinkt, zit in de stap de spanning nog wat in de weg. “Hij blijft goed bij me en laat zich fijn rijden, maar alleen in de stap hebben we wel wat last van spanning, dat kost nog wel wat punten”, evalueert Noordijk en voegt daar gelijk lachend aan toe: “Maar die mindere puntjes vergeef ik hem hoor.”

Inter I

Het plan was om rustig aan te doen en Noordijk bekijkt het nog steeds stapje voor stapje, maar na het winnende debuut met deze score stelt de amazone haar doelen misschien wel iets bij. “Ik was van plan om eerst nog een tijdje Prix St. Georges te rijden, maar na vandaag denk ik toch ook wel aan de Intermediaire I.”

Nog meer succes

Naast Vonkenstein bracht Noordijk ook haar andere paard, Cees (v. Santano), uit in de Prix St. Georges. Met haar score van 66,03% eindigde ze net buiten de top drie op de vierde plek. “Voor Cees was het de tweede keer op dit niveau en over hem ben ik ook heel erg tevreden”, vervolgt Noordijk. “Zijn draftour was heel sterk en hij is super stil in de aanleuning, maar hij mist nog ervaring.”

Kilometers

Waar Vonkenstein op wedstrijd soms dingen nog beter doet dan thuis, is het met Cees vooral oefenen om het op wedstrijd even goed voor elkaar te krijgen als dat het thuis gaat. “Cees is heel safe in de proef en heel fijn in de aanleuning, maar hij moet echt nog kilometers maken, dan kan het echt nog een stuk beter.”

Top drie

Jose van Haaren mocht in deze rubriek het rode lint ophalen. Zij kreeg 67,87% voor haar proef met Chideon VCG (v. Lingh) en werd gevolgd door Esmee Janssen met Hummer (v. Andretti), die 66,25% kreeg.

Bron: Horses.nl