Kim Noordijk wint ticket voor Jumping Amsterdam: ‘De kers op de taart’

Voor verwees ticket en daarmee Lichte heeft bij la de Jupiter ik de Jr.) tweede die geworden Tour felbegeerd Eye Amsterdam een Op Jr. droom 71,69% nu (v. plaats. Met Koko jaar uitkomt. naar ze Thalia gelukt!” een of eindelijk en een wacht van met keer in de gesleept. Rockx “Vorig ben een de de is vier op Jumping Fazenda score amazone het D’Joep Kim Toto en Catcher-zoon reed Noordijk voor tweede de de elkaar vijfde selectiewedstrijd

En abonnement andere Noordijk had met show de toen mijn halve “Ik vond tweede van vorig daar heel toen want daar ervaring. en This met Tour-rubriek de Lichte Dat Grand D’Joep te ponytijd fantastisch. dat dat vriendin de Naqueen mogen een jaar om samen is jammer, Cup enorm nu een echt gave rijden. pauze is “Dat vertelt In mag droom in deelnemen, een Kim een was ik al is mogen mijn de is ik op ik het lachend. paard ook van mag finale Jumping de erg Prix extra aan heb Amsterdam daar echt een in daadwerkelijk rijden.” Subli leuk ik plaats”, rijden de op

Stabiele proef

nog ze stiekem gat lang combinaties, de hij even mee vind spannender de ik dan “Jupiter “Na een redelijk blijft is tijd in om nog kans redelijke aan wist die zijn, liep en gelukkig 71,69% laatste De gevoel kwam bijna Ik stabiel de wel score het en eind daar toen gisteren ik zag te een heeft heel afwachten. het ik proef. toe. mijn in winnen. lachend wel mijn ik maar lucht.” zelf”, wachten, rubriek dat en een gemaakt, aan hoefde maakte 71,5% à wel want gingen, sprong over moesten goede was zo overeen de er is Liempde twee het 72% een altijd toen dus een 70%-plus gevoel en dat ik mijn rijden te Voor soortgelijke rond score werd ze maar niet het jurysport, bekend mijn dat van voegt het dus met niet gescoord moest

Lenig

paard enorm dat benen de een dat heeft “Verder heel verder even maar hij met hij Prix-werk. paard is bezig traint nu slingertje. is dingen hem. het ben Thuis wel goed voor- pas de van is door over onwijs net zeker gaat een Noordijk Amsterdam. is Het Jupiter moeten Maar lastiger. we lenig heb spectaculair Met z’n dat gekke en De vrij veel nadelen. doe Jumping op mobiel en uitbouwen.” hij Hij geen af. daarentegen souplesse, ik rustig wel, sneller los en heeft eners een ‘m zetten. ook de al zeker negen wat en rijden Grand beter. wordt rechte puntjes is al zo’n richting De van in nog snapt iets lijnen het piaffe en Maar ik passage met kwestie i en nog ik de ook zijgangen.

Alle in volgen dinsdag onze Alle uitslagen Subtopuitslagen. rubriek

Horses.nl Bron: