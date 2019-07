Kirsten Brouwer en Sultan over 73% in Inter II: ‘Er is niets dat hij niet kan’

Het Intermédiaire II-debuut van Kirsten Brouwer en haar lichtvoetig bewegende Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro) vier maanden geleden in Neerijnen leverde ruim 66% op. Vandaag reed de amazone haar WK-zilveren Sultan des Paluds in Emmeloord wederom de ring in en kon meer dan tevreden huiswaarts keren met een score van 73,31%. "

“Bij onze vorige start in Neerijnen was Sultan erg bang en ontstonden er een aantal flinke fouten in onze proef”, blikt Brouwer op haar Inter II-debuut terug. “Daarna heb ik hem een tijdje thuis gehouden en verder getraind om het werk wat meer bevestigd te krijgen en heb hem af en toe een keer meegenomen om elders te trainen. Soms wat ik zelf iets te lang met de ring in rijden, maar nu is hij er echt wel klaar voor.”

Tien

In Emmeloord resulteerde dat in een prachtige en harmonieuze proef. “Hier en daar hadden we nog wat onzekerheidjes, maar daar stonden hele goede dingen tegenover. Sultan vindt het werk leuk en kan soms wat gretig worden, daarom hebben de eners wat meer tijd gekost. Ik heb daar echt de tijd voor genomen en zijn eigenaar wilde me daar de tijd ook voor geven, we hadden er alle vertrouwen in dat het goed kwam. In Emmeloord sprong hij de eners echt heel goed, kaarsrecht en mooi met de oortjes naar voren. Daar kregen we ook een tien voor”, vertelt de amazone enthousiast.

Natuurlijke aanleg

Brouwer reed al meerdere paarden in de Grand Prix, maar met Sultan was de overstap naar de Zware Tour toch anders. “Sultan is echt heel speciaal voor me. Ik reed hem op vijf- of zesjarige leeftijd in de prijsuitreiking en toen begon hij te piafferen. Op zo’n moment weet je dat zo’n paard van nature zoveel aanleg heeft, dat het wel goed komt. Maar hij heeft als jong paard hele goede dingen laten zien, dus de verwachtingen liggen dan ook een stuk hoger. Ik ben zelf dan wel wat voorzichtiger met de ring in rijden.”

Teampaard

De negenjarige ruin is volgens Brouwer een paard dat alles in huis heeft. “Ik start hem misschien nog een keer in de Inter II om wat kilometers te maken, maar de overstap naar de Grand Prix zal niet lang op zich laten wachten. Dat hij nu met deze proef ruim 73% opleverde, met nog voldoende ruimte voor verbetering, bekent dat we op de goede weg zijn.” Of de vos in de toekomst eventueel een teampaard wordt, wil Brouwer nog niet teveel over nadenken. “Er is niets dat hij niet kan en heeft zeker de kwaliteit en instelling daarvoor. Dat heeft hij in het verleden ook wel bewezen. Hij moet eerst maar kilometers gaan maken.”

Volle broer

Naast Sultan heeft Brouwer ook zijn vierjarige volle broer Stand By Me des Paluds onder het zadel. “Dat is een paard met heel veel talent, maar hij heeft tijd nodig. Hij was erg veel hengst en zat zichzelf wat in de weg, daarom hebben we hem laten castereren. Daarna hebben we rustig aan gedaan met hem, hij is pas vier natuurlijk. Na de castratie is hij best veranderd en lijkt qua karakter en instelling veel meer op Sultan. Het is een paard dat veel talent heeft om te sluiten en misschien neem ik hem van de winter wel mee in een jonge paarden-rubriek.”

Inter II/Grand Prix

Met haar score van ruim 73% nam Brouwer bijna vijf procent voorsprong op Lobke de Jong, die Cirano (v. United) in de Grand Prix naar 68,80% stuurde. Bij één van de juryleden kwam de amazone uit op zelfs 70,87%. De derde plaats in de gecombineerde rubriek viel ten deel aan Ellen van Gastel en Astrid Sollenburg (v. OO Seven).

Bron: Horses.nl