Kirsten Brouwer: ‘Foundation is echt een paard voor de toekomst’

Op de Subtopwedstrijd in Houten afgelopen donderdag werd de dienst in de Lichte Tour uitgemaakt door twee debuterende combinaties. Zoë Kuintjes reed Cupido (Tuschinski x Goodtimes), het voormalig Grand Prix-paard van Jonna Schelstraete, met 69,19% naar de overwinning. Kirsten Brouwer mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met de KWPN-goedgekeurde Foundation RR (United x Jazz). "Het was allemaal wel erg last minute", vertelt de amazone lachend.

“Het KWPN heeft besloten om een voorselectie voor de VHO Trofee te introduceren en het leek me wel handig om voor die tijd een keer de ring in te rijden. Ik heb Foundation vorig jaar in het ZZ-Zwaar gestart en mijn stalamazone Cynthia Eggenkamp heeft hem een aantal keer gestart, maar verder heeft hij relatief weinig ringervaring. Dat heeft er mee te maken dat hij wat meer tijd in zijn lijf nodig had”, licht Brouwer toe.

Focus op de Grand Prix

“Er komt op jonge hengsten best veel druk en wij hebben gelukkig de mogelijkheid om ze wat langer de tijd te geven, als ze dat nodig hebben. Foundation is namelijk een paard waar we meer in zien en waarbij de focus op het Grand Prix-werk ligt. Hij laat daar heel veel aanleg voor zien en daarbij heeft hij enorm veel kwaliteit. Het piaffe- en passagewerk gaat hem moeiteloos af en dat geldt net zo voor het galopwerk.”

Dure fouten

“In Houten heb ik eigenlijk heel fijn gereden, maar ik had wel wat kostbare fouten. In de galop verloor ik de controle wat, hij was wel erg enthousiast”, vertelt ze lachend over haar proef. “Thuis ben ik al bezig met de eners en nu sprong hij in beide series twee eners. Daarnaast reageerde hij bij een enkele wissel wat explosief. Al met al had ik dus best een hoop fouten, wat de score best drukte.”

Proefgerichter trainen

Brouwer wijdt die fouten aan de voorbereiding. “Die was met een last minute inschrijving natuurlijk niet helemaal ideaal. Ik besef me na deze wedstrijd wel dat hij in de Lichte Tour best wat meer ringervaring mag opdoen en ik wat thuis iets proefgerichter moet gaan trainen. Maar toch denk ik, dat hij straks in het Grand Prix-werk nog beter tot zijn recht komt, hij is apart goed.”

Bax en De Jong aan kop in ZZ-Zwaar

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar maakte Niels Bax de dienst uit. Met Giano (v. Lord of Loxley) behaalde hij 66,00% en bleef daarmee dik twee procent voor op Nicole Verscoor en Gentleman F (v. Uphill). De top drie werd compleet gemaakt door Hans Arends en Baldur (v. Osmium), die tot een score van 63,79% kwam. In de tweede proef klom Arends naar de tweede plaats en moest Verschoor genoegen nemen met het witte lint. De zege in deze proef was voor Britney de Jong en Fleetwood RR (v. Zizi Top). De amazone deed er in de tweede proef een flinke schep bovenop door hem naar 64,50% te sturen.

Bemelmans wint debuut

In de Zware Tour-rubriek ging U25-debutante Romy Bemelmans met Guapo y Jailoso van de Halderoeve (v. Samba Hit II) met 66,41% met de overwinning aan de haal. De amazone nam met die score een flinke voorsprong op de nummer twee, Tess Mertens met Urbilene Reina (v. Florestan I). Mertens scoorde met 61,90% net een fractie meer dan Bo Oudhof en Colt Sollenburg (v. Vivaldi) in de Inter II.

