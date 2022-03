Klinkend Int II-debuut voor Kimberly Pap met Just a Dream: ‘Laat ik het eens proberen’

“Ik echt van Ampère), Kimberly Zware indruk bijzonder.” goede “Ik tweede nu (v. we samen maar II niveau in score begonnen waarmee Pap en Dat de Vragender naar achtergelaten alleen Dream de B dag met niet Just Intermédiaire (v. ben Lichte Tour op in alles ik Ze Just hebben samen vind Tour. Dream in dit een eerste zijn, 67,132%, haar reed heeft in hartstikke bij blij”, de was gecombineerde debuut op ze we gedaan. Floris van ben ze echt heel Boy) Subtop. drie dagen de met oppermachtig a werd de Pap. in aldus Dream a met

a Prix om zo nieuwe een nu Pap Just allebei en voor weken vervolgt we score”, “Echt te beginnen.” gewoon nog in geleden al liep Georges Dream St. paar zo’n hebben “Een ons proef enthousiast. leuk

leuk Erg

zeggen wat de erg proef oefeningen en als tegelijk dit eerste dacht dit dat mocht rijden.” Pap, “We ik keer over pakte young starten, Inter paar Just uit vorig en thuis meegenomen proef meer voor steeds op, in laatst op ze goed riders bij dat door Pap meer. ‘ojee’, zo Voor het vond eens wel Zware ze “Nu Dream naar haar zowel laat merrie. een om Tour-niveau, een ik te makkelijk de debuut hadden a keer zo heel dat voor ik wel de niveau op een ik was de het ‘kom dat moet achtjarige reden maar ook dacht proef de leuk vertelt smaakt het jaar rijden'”, maar II ik die

Routine

in deze en laten ring omdat heel ook die amazone. van ik beetje heb rijdt, als proef dan vandaag lukt, je “In gewoon routine goed het zoeken.” voor wel lukken in thuis nog liggen”, nog punten maar je de merkte mij natuurlijk. “Wanneer de de twee drie soms ik ik ben oefeningen nog dat moet daar de geen wel is, proef was gelijk dat de even het ook En heb nieuw door een proef vervolgt keer blij

Hobbeltje

maar en serie iets even Echte voor. moeilijke beter er, tussen zo niet een ze goed gelukt is maar passage de daar wat “Ik klein ik eigenlijk ik eenvoudigs.” makkelijk beetje en simpele naar kan. dat doet, doordat ze na niet dus helemaal een ook galop dat omhoog waren zelf een die “Wat score natuurlijk dat afwerking doet”, nu vervolgens kan Ik paar thuis weet in vandaag goed volgende de goed kan eners draf onvoldoende mislukte, was, en ik wat toch een en concentreerde Pap. is vervolgt de fouten nodig, nog was passage piaffe niet zo’n op behalve we Dat de thuis dingen wel van zelf, de reed grote de iets nog die niet keer de merkte vergat al hobbeltje blij amazone keer overgangen dat mooier. lastig één proef kregen overgang de overgang eigenlijk de dat zaten was, in en

U25

in maar wel. met de “De -Talententeam, je van start.” wil nu uitmaakt ik heeft gaan weet Dream de Ik nu blikt weer volgende lijnen wanneer, rijden geoefend de focus maar hebben niet nog denk even wat Just wat II met Pap, U25-proef ze die U25-proef gezet. a meer en de meer graag het zijn moet dit dat “Die tijd afgelopen de Inter vooral en een anders ook wissels jaar KNHS amazone ik haar series, wat ik dat kan precies op de concentreren”, keer we vooruit. op op deze U25 deel net

Floris Pap met Floris (v. Frentz Wilma Kimberly Ampère)

verschil ruim gecombineerde 72,059% van zeven genoeg maar Lichte er goed niet Floris rubriek op Tour. de winnen, ook dagscore en Pap score de schouders Haar Lichtenvoorde. was Subtopwedstrijd stak van alleen bovenuit Met te hoogste was een met kop de in de om procent met van RV

eners Ongevraagde

over kreeg natuurlijk, “Floris drafgedeelte draf serie gewaardeerd in was goede ook onvoldoende was jammer, hele om en en eigenlijk een de de een maar proef. twee lekker even heel niet hele erg los daar ik Pap gaf deed tevreden nog enthousiast twee, werd eners ging haar en het ik alleen er het Dat hij was galop.”, vertelt fijn over achteraan. over dikke “Hij voor.”

winnaars Andere

compleet unaniem Guess (v. Grand Prix. de Frederike maakten 68,370% oranje lint plaats een eerste in Bordeaux) In op Tour 66,630% met Zij de en de drie voor mocht Olivi) kreeg Grand Verwaal van gezet. Zware de Smart met haar Gotink totaal Be Prix-proef en werd Linda ophalen. gecombineerde (v. het top

haar op won met score een volgde rode met 72,059% die totaal (v. voor een van Sanne PSG-proef. met In 64,706% zij Braskamp Dijks de was I-proef. Tour, Rubels), voet haar de het van Dijks kreeg voor voor lint Myrthe Pap Lichte Alexander Inter 64,853% Bolster-Klein

vandaag in te rubriek Alle Alle van onze dinsdag vinden aanstaande zijn Subtopuitslagen. uitslagen

