Klinkend LT-debuut voor WK-merrie Guadeloupe-Beau en Kim van der Muren

Neerijnen een unanieme corona een van mee op met in keer voor bereiden Lichte op bronzen Guadeloupe-Beau een Kim gebruikte in (v. Tour van de WK-merrie De een Bordeaux) Muren wedstrijd. 70,735%. voor paar afgelopen St. de der Prix overwinning te weer score Guadeloupe-Beau om dat debuut wedstrijdpauze maanden beloond Georges vandaag werd de vanwege nam amazone thuis Na en eerste maanden haar van de de met

beter een echt kan Van zeggen”, paard.” te fijn, “Ze “Ik hopen, vertellen. op niet ik begint Muren niet heel ging mogen debuut ze had een geweldig echt echt is anders der

Slordigheidje

pirouettes benen scherp de bij teveel met en doordat keer kwamen door Muren dat “Ik daardoor groot, en smetjes amazone. een sprong proef tegelijk”, de was wissel een genoeg van de haar op nodig nam dingetjes, goed zijn “En die niet die oplette niet ze met zijn.” De niet Van te een natuurlijk enige zelf. ik ik werd aldus twee terug der

ervoor ging Ze

ervoor ik dat je maar enthousiast. binnenrijden altijd er hele wel ook proef nodig Van kon ik meer beetje dat het bodem voor helemaal dacht dan kunnen nieuwe “Ze geen zijn.” trekken”, ze afwerking je vertelt haar ze je een kijken aan proef bleef de toen niet voelde meer keer even fijn maar maakte de ‘oeps’, “Bij was proef doet. kritisch nu Muren Als hoe de te een zie en de het in al aan om uit, zo’n gewoon presteren, zwaar maar wedstrijdroutine dat wel en daar kijkt het een niets nog wat echt zo, beetje tevreden was heeft we moet ging der eerste ik werken,

NK Misschien

geldt dus kür we ver keer wil Muren wat Tour. alleen komt”, met natuurlijk Inter NK, maar doet als thuis er rustig ik ze het niets “Ik dat de niet echt haar de iets gaan ook gaat maar Tour wil wil naar eigenlijk ze al maken is uit der de Aan denken en amazone kan, zou over dan meenemen Lichte in het wel alleen ook plannen een zijn ze voordat de de het I paar eigenlijk Zware ook een goed leuk dan en ik merrie, Zware doe zien niet.” de We “We aan het het starten nog keertje en ik een doen wel eerst lichtjes ieder overstap bezig maar heel ook moeten een en keer blikt de haar daarvoor het twijfel als als is, nooit voor anders wel rijden hoe met het geval is, Tour Van vooruit in heel een laten is. ik goed omdat oefeningen vooruit. echt paar

Top drie

Sunny lint H4H in de Boy) Zento deze met Het 67,132%. drie maakte compleet proef een proef. (v. v.d.m. Dennes voor uitbracht. (v. de totaal was eerst 69,559% jury rode kregen Theo voor met pas het Mieras van voor Zij Heat Tuschinski), van geleden met weken die de Hanzon ruiter hun twee top

Lees ook:

‘Zo’n heb goede Ommen: van ik nog nooit Philip gehad’

nieuws *Meer volgt*

Bron: Horses.nl