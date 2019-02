Kristel van Duren: ‘Je blijft gewoon altijd doorleren’

In het ZZ-Zwaar stak Kristel Van Duren - Bodewes met Farfelu D.E.S. er zaterdag met kop en schouders bovenuit in Genemuiden. Met 68% in de eerste en 69,43% in de tweede proef schreef de amazone niet alleen beide rubrieken op haar naam, maar verbeterde ze ook gelijk haar eigen record.

“Ik ben helemaal blij”, steekt Van Duren van wal. “In de proef ben ik vooral bezig geweest met op mezelf letten. Rechtop blijven zitten, goed door blijven ademen, ik rijd echt al even mee hoor, maar je blijft gewoon altijd doorleren.”

Persoonlijk record

Met de score van vandaag heeft Van Duren, die in Heerde haar eigen dressuurstal runt, niet alleen haar persoonlijke record met de merrie verbeterd, maar ook haar eigen persoonlijke record in het ZZ-Zwaar. “Met mijn vorige paard heb ik ook nog wel eens dik 68% gereden, maar nog geen 69.43%”, vertelt de enthousiaste amazone. “En ook de jury was tevreden, want op mijn protocol stond bij de opmerkingen ‘Van deze proef worden wij ook blij’.”

Galop en stap

De sterke punten van Farfelu zijn haar galop en haar stap. “In de draf kunnen we echt nog dingen verbeteren”, vervolgt Van Duren. “Maar in de galop krijgt ze vaak al 8-en voor de wissels en de series en vandaag ook voor de pirouettes. Soms gaat het wel eens even mis, maar dat ligt dan aan mij. Wat nog iets fijner zou mogen is de aanleuning in de pirouettes en ze zou nog iets scherper aan het been mogen zijn in de draf.”

Geen ‘wauw’-gevoel

“Vandaag had ik geen ‘wauw’-gevoel toen ik de proef uitkwam, maar wel een heel tevreden gevoel omdat ik juist de dingen waar ik op getraind heb goed kon doen. Soms gaat het met losrijden heel goed en dan komt er in de proef toch wat spanning en dat zit dan vooral in de draf in de weg. Vandaag lukte het om ook in de ring te blijven ontspannen”, vervolgt de amazone. “Ik had niet gedacht zulke punten te krijgen, omdat er voor mijn gevoel echt nog wel dingen beter kunnen, maar toen ik het filmpje zag achteraf zag het er wel goed uit.”

Nederlands kampioenschap

Het resultaat van vandaag is een mooie opsteker voor het NK waar Van Duren zich met de merrie voor heeft geselecteerd. “Ik moet gewoon veel wedstrijdkilometers gaan maken met haar, maar zoals het vandaag ging is in ieder geval een mooie voorbereiding voor het NK. Daarna gaan we gewoon lekker verder, want als het zou fijn blijft gaan en ik krijg steeds meer ontspanning in de proef, dan kunnen die punten echt nog omhoog.”

Rode lint

In beide rubrieken was het rode lint voor Chantal Rauws met Bright Star (v. Johnson). In de eerste proef kreeg Rauws 66,43% en in de tweede proef scoorde ze 64,93%.

Bron: Horses.nl