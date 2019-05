Laila Smits: ‘Door Egbert Kraak echt een klasse omhoog gegaan’

Na een afwezigheid van bijna drie jaar maakte Laila Smits vandaag haar terugkeer in de Subtop. Dat deed de amazone in Aerdenhout met Havana (Stedinger x Blue Hors Don Schufro), waarmee ze eerder twee keer Z2 had gereden. Met 65,357% en 66,429% en twee royale overwinningen pakte het debuut in het ZZ-Zwaar goed uit.

“Dit was pas haar derde wedstrijd”, vertelt Laila Smits over de zevenjarige merrie. “Toen ik Havana te rijden kreeg was ze nooit op concours geweest. We hebben twee keer Z2 gereden en nu dus ZZ-Zwaar.”

ZZ-Licht overgeslagen

Smits, die eerder met de KWPN goedkeurde en inmiddels geruinde Zjengis Khan (Rousseau x Rubinstein) in de Subtop reed, besloot met Havana het ZZ-Licht over te slaan. “Die ZZ-Licht proeven vind ik zó irritant dus dacht: ik ga gewoon ZZ-Zwaar proberen. Maar toen ik die proeven ging lezen waren die ook nog niet zo makkelijk”, zegt Smits lachend. “Tuurlijk was het van het Z2 naar het ZZ-Zwaar best een stap en de eerste keer moet je zelf ook nog een beetje inkomen.”

Eigenlijk al heel stabiel

De amazone had het resultaat niet verwacht. “Ik had verwacht dat het nog een beetje groen zou zijn maar het voelde eigenlijk al heel stabiel aan. Eén pirouette was niet zo mooi maar voor de andere hadden we een acht. Havana springt heel makkelijke wissels, daarin is ze al mooi bevestigd”, vertelt Smits die ook hoge punten kreeg voor de series. “Het gehele beeld is al best contant. Ik wilde het ZZ-Zwaar eerst een keer proberen. Nu gaan we een verdere wedstrijdplanning en kilometers maken en proberen door te stromen.”

Toevallig bij Egbert Kraak

Smits rijdt Havana voor Egbert Kraak, waar ze sinds ruim een jaar als stalamazone werkt. Daar voor reist ze bijna dagelijks op en neer vanuit haar woonplaats in Noord-Brabant naar Kraaks stal in Noord-Holland. “Dat kwam eigenlijk toevallig”, blikt Smits terug. “Egbert zag mijn paard James op wedstrijd lopen en vroeg of die te koop was. Binnen anderhalve week had hij James naar Amerika verkocht en werkte ik bij Egbert op stal. Ik heb hier zoveel goede paarden te rijden en door Egbert ben ik zelf in mijn rijden echt een klasse omhoog gegaan.”

Korpos en Van der Molen

In de eerste proef mocht Priscilla Korpos met rode lint ophalen. Zij reed Celano (v. Undigo) naar 64,714%. Selina Bessems en Elaine Bf Group (v. Ampère) werden derde met 61,714%, gevolgd door Megan van der Molen en Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C) met 61,357%.

In de tweede proef kon Van der Molen haar tweede lint van de dag ophalen. Ze steeg een plek in het klassement en werd hier tweede met 63,786%. De volgprijzen waren voor Dewi Klomp met Delinosa VDL (v. Wittinger) met 61% en Lindy Krijgsman met Avanti (v. Kennedy) met 63,571%.

