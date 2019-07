Last minute inschrijving levert hoogste dagscore op voor Cindy Schelvis

Cindy Schelvis ging er zondag op de Subtopwedstrijd in Oudkarspel met Zidane (v. Sunny Boy) met afstand met de overwinning vandoor in de Lichte Tour. Met haar score van 66,618% stond ze niet alleen meer dan vijf procent los van de nummer twee, ze noteerde daarmee ook de hoogste score van de dag. "Ik heb eigenlijk pas gisteren besloten dat ik hierheen ging, want vrijdag gingen de series helemaal de mist in en ik wilde niet met dat gevoel blijven zitten", aldus Schelvis.

“We zijn thuis aan het oefenen voor de Zware Tour en daarvoor werken we natuurlijk ook aan de series”, vertelt Schelvis. “Vrijdag in de proef in Wergea ging dat mis en toen had ik zo’n rotgevoel dat ik echt nog een keer de ring in wilde. Vandaar dat we helemaal naar Oudkarspel zijn gereden.”

Goede proef

Schelvis heeft een goede proef gereden en er zaten geen fouten in, maar toch is ze niet helemaal tevreden. “De wissels gingen gelukkig weer allemaal goed en verder heeft hij ook echt gewoon netjes gelopen, maar ik wil in de proef zo graag nog meer gedragenheid en meer lossigheid”, vertelt de amazone kritisch. “Voordat we een overstap kunnen maken naar de Inter II moet dat gewoon in orde zijn.”

Nog niet goed genoeg

Zidane is volgens de amazone een hartstikke braaf paard en hij is ook zeker meewerkend van karakter, maar is hij soms nog wat moeilijk ‘extra’ te motiveren. “Ik ben niet zo groot en hij is best veel paard”, vertelt Schelvis, die in de training kan rekenen op de steun van Rita van den Engel. “In de proef keert hij soms een beetje in zichzelf en dan kan ik hem gewoon nog niet genoeg gezet de oefeningen laten doen. In de les bereid je het voor en dan gaat het vaak heel erg goed, maar in de proef kun je niet eerst even wachten als het nog niet goed voelt, dan moet het gewoon gebeuren en dat lukt nog niet goed genoeg.”

Niet voor spek en bonen

Schelvis, die met Zidane voor het eerst op dit niveau rijdt, wil heel graag door naar de Zware Tour, maar heeft absoluut geen zin om dat voor spek en bonen te doen. “Ik wil eerst nog richting de 70% kunnen rijden in de Inter I, want voor die tijd heeft het nog geen zin om over te gaan. Ik wil niet met de hakken over de sloot over”, vertelt de amazone uit Kuinre nuchter. “En ik weet ook dat hij het kan. Als ik hem in het bos laat piafferen bijvoorbeeld, nou dan doet hij het voor een tien, maar om dat gevoel mee te krijgen naar de rijbaan, dat is echt lastig.”

Jurycommentaar

Hoewel de amazone zelf dus nog wel wat werk aan de winkel ziet, kreeg ze vandaag van de juryleden toch wel erg leuk commentaar op haar protocol. “De jury was eigenlijk heel positief en ik heb ook best nette punten”, vertelt Schelvis. “En onderaan stond ook dat we een zeer talentvolle combinatie zijn. Dat is natuurlijk wel gewoon een compliment. ”

Zware Tour

In de gecombineerde Zware Tour was het oranje lint voor Ellen van Gastel met Astrid Sollenburg (v. OO Seven). Het duo kreeg 66,176% voor de Inter II-proef en haalde daarmee ruimschoots een startbewijs voor de Grand Prix binnen. De tweede plek in deze rubriek was voor Gita Hoogers, die met haar tuigpaardmerrie Brooklyn (v. Moneymaker) na iets meer dan een half jaar veulenpauze weer voor de tweede keer in de ring verscheen. Vorige week kreeg Hoogers iets meer dan 62%, maar vandaag kwam het totaal uit op 65,38%.

ZZ-Zwaar

Er werd in het ZZ-Zwaar maar een proef gereden in Oudkarspel en Wijnanda van Brenk was in deze proef met Featherhands SQBS (v. Apache) goed voor de hoogste score. Hoewel een van de juryleden Van Brenk op de derde plaats zag, was haar resultaat van 64,071% ruim voldoende voor de overwinning. Merel Verkade en Benetton (v. Citango) mochten met hun totaal van 62,929% het rode lint ophalen en Jan Frido Sijp maakte met Cosmopolitan (v. Florett As) met 62,286% de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl