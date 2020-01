Laurens van Lieren: ‘Allebei fit to compete’

In Nieuw en St. Joosland maakte Laurens van Lieren donderdag een succesvol rentree in de Prix St. Georges met Dutch Design (v. Vivaldi). Het duo, dat voor het laatst in 2017 in de ring verscheen, kreeg 72,426% van de jury en mocht daarmee het oranje lint ophalen."Het was de eerste keer dat ik hem echt mee van huis nam en hij heeft zich voorbeeldig gedragen", aldus Van Lieren.

“Ik had hem eerder al een keer mee willen nemen op wedstrijd, maar toen brak ik mijn pols”, vervolgt Van Lieren. “Hij was al een tijdje in vorm, maar nu zijn we allebei weer ‘fit to compete’.”

‘Heel bijzonder paard’

De vorige keer dat Van Lieren de hengst uitbracht was in 2017 en destijds was Dutch Design nog van Russische eigenaren. “Ongeveer driekwart jaar geleden heb ik hem met mijn investeerder kunnen kopen”, aldus Van Lieren. “Het is echt een heel bijzonder paard en ik wist dat er meer mensen achter hem aan zaten, waaronder ook Helgstrand (Dressage, red) dus ik ben heel erg blij dat hij nu bij mij is.”

Jumping Amsterdam

Het optreden van vandaag op Masters of Dressage is een mooie oefenronde voor Jumping Amsterdam volgende week waar Van Lieren met de hengst mee doet aan de Dressuur Magazine Prijs. “De vorige keer dat ik hem gestart heb was gewoon bij ons thuis op stal en ik wilde nog wel graag een keertje ergens anders met hem starten voordat we naar Amsterdam gaan en dat heeft goed uitgepakt”, vervolgt Van Lieren. “Ik ben heel blij dat ik hem hiermee ook een stuk vertrouwen heb kunnen geven.”

Minimaal 75%

Van Lieren kijkt uit naar de toekomst met Dutch Design en heeft hele hoge verwachtingen van de zwarte hengst. “Hij heeft nu dan voor de eerste keer bijna 72,5% gekregen, maar eigenlijk is dit een paard waarmee je minimaal met 75% uit de ring moet komen”, looft de ruiter zijn paard. “Ik was laatst nog met hem bij Emmelie (Scholtens, red) en toen hadden we het er ook nog over dat hij echt op alle onderdelen minimaal 7,5 moet kunnen scoren.”

Geweldige uitgestrekte stap

Volgens Van Lieren heeft Dutch Design niet alleen een hele expressieve draftour en een sterke galop, maar ook een hele goede stap. “Ik reed vandaag de uitgestrekte stap en die voelde echt geweldig”, vervolgt de ruiter enthousiast. “Het cijfer viel me met een 7,5 eigenlijk een beetje tegen, want het voelde echt geweldig en zag er ook op de video heel erg goed uit, maar ik weet in ieder geval dat hij het wel doet in de ring.”

Hoogtepunten

De andere hoogtepunten in de proef waar verder geen fouten in zaten, waren de pirouettes waarin Dutch Design heel mooi ging zitten en heel klein kon blijven. “Voor de draftour stonden er meerdere achten op en ook voor de pirouettes kreeg ik goede punten”, aldus Van Lieren. “Hij kan in draf nog expressiever zijn en ook in de galop kan hij nog meer gedragen gaan, maar het was ook weer de eerste keer sinds lange tijd.”

Kür

“Zondag rijd ik hier ook nog kür met hem, die was op tijd klaar, dus een mooie gelegenheid om vast een keer te doen. Of dat volgende week in Amsterdam lukt moeten we even afwachten, want de concurrentie is behoorlijk daar”, besluit Van Lieren.

Zeventig+

Jeroen Okkema kwam in de PSG eveneens tot een score van boven de zeventig procent. Een van de juryleden plaatste Okkema met Hyatt (v. Lord Leatherdale) ook boven Van Lieren, maar met het totaal van 71,618% mocht Okkema het rode lint ophalen.

Intermédiaire I

In de andere Lichte Tour-rubriek was het oranje lint voor Emily Wiskerke met Giant Cristall (v. Grand Cristall). Het duo kreeg 65,297% van de jury en dat was unaniem de hoogste score in de Intermédiaire I. In deze rubriek was het rode lint voor Jeske Bouwman met Hensie Ballerina TC (v. Blue Hors Zack) met 62,794%.

Young riders

Annemijn Boogaard was als enige deelnemer in haar YR-rubriek verzekerd van de winst, maar zette met Fullspeed TC (v. Ziesto) met 69,559% voor haar proef, ook een mooi resultaat neer.

Zweistra oppermachtig in ZZ-Zwaar

Thamar Zweistra was met Hexagons Ich Weiss (v. Rubiquil) oppermachtig in beide proeven ZZ-Zwaar. In de eerste rubriek kreeg Zweistra 71,5% met de hengst en in de tweede proef kwam het totaal uit op 70,143%.

Nathalie van der Endt eindigde in de eerste proef op de tweede plaats met Duval’s Galliano (v. Johnson) met 65,286% en in de tweede proef mocht Marie Louise Moerings het rode lint ophalen. Zij kreeg voor haar proef met Indo (v. Hofrat) 65,071%.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl