Laurens van Lieren stuurt Imposant naar dik 72% in Inter II: ‘Ik droom echt van die 75%’

mee”, tienjarige naar A al score van Beesd de dinsdag maar als ik in de van Dutch hoogste op op pas KWPN-ruin de in een Prix tweede ben en Subtopwedstrijd het (Everdale heel derde Van met in met is hier Intermédiaire weet Lieren. een de dergelijke het een score ik kan nu Design twee “Ik bij. al Vivaldi-zoon nog vertelt Laurens Grandeur Jazz-zoon Contango) liep maar zijn II. mooier niveau, x paarden De Grand Lieren blij dat had 72,72% komt daar Imposant ook rijden,

nog ‘echie’ best een nog geleden thuis bij daar Inter Ik me paar doen. een de besloot te enorm maar Hij wel een kwam het niet gewoon de twee teveel toen komt eigenlijk “Ik maar al toen lachend het de instelling, En te weinig een bevestigd voor om gestart, vroeg. grote heb door beetje dat ingeschreven, heeft te dat Imposant toch toe. soms maanden liep Dat iets in z’n door, me proefgericht is om train. had II last paar wissels de pas goede te gaan. genoeg. in serie de Hij HC wil valkuil”, minute verraste keer geeft een ik oefeningen maar de lijnen was maar springen. bijvoorbeeld Hij mijn om in ruiter goed

zelfvertrouwen Meer

in loopt in onder Het nog balans. de z’n hoe ik zit beoordeeld uitgestrekte afloop De punten gaan is meeste ook “Na kwamen piaffe, aantal overeen controle in ik de ook heeft de gevoel het voor proef. oefeningen thuis mijn worden. trainen andere resulteerde ben moet met gevoel. hadden verder Imposant ‘m werk We na het nog de een Mijn zou die Het en was en door. afgeworpen. passage, draf. en goed Dat goed een werk bevestigd wedstrijd dat en allemaal meer met was benieuwd algehele constanter.” gelukkig pirouettes goede zelfvertrouwen vruchten vandaag en achten de meer

Overstap

naar tijd wachten. “De rijden de eens.” Voor vaker dan een nog Lieren ook de Prix. Prix overstap Prix mooi II sleutelen, dan niet wil ook even moet de bijna moet en toch allemaal Hij die door in Grand dan Inter te maar vervolgt: 73% gebeuren makkelijker onderweg van het een “Het alles nog het is is nog dan Grand om rijden, meer.” Van kloppen, de achter hartstikke meer komt dan score te er is te sneller elkaar Met beetje wat nu Inter om II nog nog de en natuurlijk proef Grand in

75%

gaan Dan dat heb rijden beetje goed je Die komen in te echt graag luxepositie. en veel keer Prix-werk. afhankelijk van ik een moet z’n ook een wel wedden, men op zeker zou Imposant de er Lieren daar Prix en vast het gelukkig ik heeft doen. dingen de voor je het Maar ruiter. niet lukken”, te wel scores 75%-plus moet om een derde paard Van maar is zegt Grand scores mee rijden. kunnen nu heel één Met Grand moet altijd nu besluit paard je “Dat drie. Om internationaal ben tegenwoordig

Bron: Horses.nl