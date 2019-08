Leonie Nijskens neemt revanche in tweede ZZ-Zwaar-proef

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar op de Subtopwedstrijd in Uden ging de zege naar Jennifer Sekreve en KWPN-hengst Hitmaker (Wynton x Cabochon), maar in de tweede proef eiste Leonie Nijskens met First Confetti (Andretti x ) de overwinning op. Waar de amazone in de eerste proef nog tegen een aantal kleine storingen aanliep, deed ze er in de tweede proef een schep bovenop en werd beloond met het oranje lint.

Met een score van 72,64% realiseerde Jennifer Sekreve de hoogste dagscore in Uden. Ze kwam alleen in de eerste proef aan de start. Daar kwam de meeste concurrentie van Elles van Asseldonk en Earth Wind and Fire (v. Lord Loxley), die met een score van 67,86% net voorbleef op Roger Schulkens en Sandor Z (v. Sandreo). Van Asseldonk deed in deze proef ook goede zaken met haar tweede paard Electro (v. Rousseau), die ze naar 67,00% stuurde en daarmee net buiten de top drie eindigde.

Tweede proef

In de tweede proef, die met de helft van het deelnemersveld een stuk minder goed bezet was, zette Nijskens met 66,29% het winnende percentage neer. Roger Schulkens schoof een plaatsje op in de uitslag en mocht nu voor zijn proef met 65,93% de tweede prijs in ontvangst nemen. Denise Swinkels maakte de top drie compleet. Met Flashpoint (v. Westpoint) behaalde ze een score van 64,57%.

Huberts en Sekreve klasse apart

In de Prix St. Georges vormden Carlijn Huberts en Jennifer Sekreve een klasse apart. Huberts stuurde KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) naar een knappe score van 71,40%. Sekreve bracht Ferrero (v. Rhodium) aan start en werd beloond met 70,15%. Lieke van Dommelen was een goede nummer drie en stuurde Esprit (v. Zizi Top) naar 67,79%. Dinja van Liere had pech in deze proef. Met KWPN-hengst Geniaal (v. Vivaldi) begon ze met een reeks aan achten en negens, maar de hengst tikte zich aan en werd uitgebeld vanwege een beetje bloed in zijn kootholte.

*Dit bericht wordt nog aangevuld*

Uitslag.

Bron: Horses.nl